Procurorii UE anchetează Croația în legătură cu o presupusă fraudă privind fondurile agricole

Poliția strângea probe în mai multe județe din centrul Croației, se arată într-un comunicat, potrivit Reuters.

Ancheta se referă la activitățile unor cetățeni croați suspectați de abuz de funcție și de autoritate, primirea și oferirea de mită, fraudă cu subvenții și falsificarea de documente, ca parte a unei asocieri criminale și în detrimentul intereselor financiare ale UE, a transmis EPPO.

Ministerul Agriculturii din Croația nu a comentat imediat anunțul EPPO.

Ancheta vine în urma unui scandal din Grecia privind o presupusă fraudă legată, de asemenea, de subvențiile agricole ale UE, care a zguduit guvernul de centru-dreapta în ultimele luni.

În 2025, procurorii europeni au acuzat zeci de crescători de animale greci că au falsificat proprietatea asupra pășunilor pentru a solicita milioane de euro în subvenții UE, presupus cu ajutorul angajaților statului și al politicienilor conservatori.

Afacerea a dus la demisii ministeriale, a determinat UE să impună anul trecut o amendă record Greciei pentru gestionarea defectuoasă a subvențiilor și a determinat parlamentul grec să ridice imunitatea a 13 parlamentari implicați.