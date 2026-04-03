Premierul Greciei își remaniază cabinetul pe măsură ce ancheta privind frauda cu fonduri agricole ale UE se extinde

Anul trecut, procurorii europeni au acuzat zeci de crescători de animale greci că au falsificat dreptul de proprietate asupra pășunilor pentru a obține milioane de euro din subvenții europene, presupus cu ajutorul unor funcționari publici și politicieni conservatori, scrie Reuters.

Afacerea a dus deja la demisii ministeriale și a determinat Uniunea Europeană să impună Greciei, anul trecut, o amendă semnificativă pentru gestionarea defectuoasă a subvențiilor de către agenția de plăți OPEKEPE.

Însă, într-o mișcare care a extins ancheta, procurorul-șef european a cerut miercuri Parlamentului Greciei să ridice imunitatea a cel puțin 11 parlamentari, inclusiv miniștri, pentru a putea fi investigați în legătură cu presupusele lor roluri în acest mecanism.

Parchetul UE nu a făcut publice numele parlamentarilor și miniștrilor, care sunt protejați de urmărirea penală prin Constituție, până la ridicarea imunității de către parlament. Un ministru și patru înalți oficiali guvernamentali au demisionat anul trecut din cauza presupusei implicări în fraudă.

Vineri, Mitsotakis l-a numit pe Margaritis Schinas, fost vicepreședinte al Comisiei Europene pentru promovarea modului de viață european, în funcția de ministru al agriculturii. Schinas, fost membru al Parlamentul European și funcționar de lungă durată al Comisiei, îl înlocuiește pe Kostas Tsiaras.

Evangelos Tournas, ofițer în rezervă al forțelor aeriene grecești, a fost numit ministru al crizei climatice și protecției civile, înlocuindu-l pe Giannis Kefalogiannis. Anterior, un secretar de stat la Sănătate, secretarul partidului și purtătorul de cuvânt parlamentar al guvernului demisionaseră.

Partidul lui Mitsotakis, Noua Democrație, deține 156 de locuri în parlamentul Greciei, care are 300 de mandate.

Cea mai recentă anchetă vizează presupuse infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE comise în 2021, inclusiv instigare la abuz de încredere, fraudă informatică și fals în declarații cu scopul obținerii unui beneficiu necuvenit. Agenția OPEKEPE gestionează peste 2 miliarde de euro (2,31 miliarde de dolari) anual în ajutoare agricole europene.

Partidele de opoziție au respins remanierea și au reînnoit apelurile pentru alegeri anticipate.

„Nicio remaniere nu poate salva un guvern construit pe o majoritate de persoane investigate de justiție”, a declarat partidul socialist PASOK, principalul partid de opoziție, într-un comunicat.