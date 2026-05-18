O navă cu ajutoare umanitare din Mexic a ajuns în Havana, în contextul escaladării tensiunilor dintre SUA și Cuba

Pentru a ajuta la atenuarea crizei din Cuba, în contextul în care insula se confruntă cu o amplă criză energetică, după ce Washingtonul a înăsprit regimul de sancțiuni aplicat Havanei, o navă încărcată cu ajutoare umanitare din Mexic a ajuns, luni, în Havana, potrivit AP.

Nava are la bord alimente și articole de igienă personală, potrivit unui comunicat guvernamental.

Ministrul industriei alimentare din Cuba, Alberto López Díaz, a declarat că articolele sosesc „într-o perioadă de mari dificultăți economice, exacerbate de înăsprirea blocadei impuse țării noastre de guvernul Statelor Unite”, adăugând că ajutorul va fi distribuit „cu cea mai mare responsabilitate și respect”, acordând prioritate copiilor, vârstnicilor și familiilor vulnerabile, mai arată sursa.

Criza economică și electrică din Cuba s-a adâncit în acest an, după ce SUA au invadat Venezuela la începutul lunii ianuarie, oprind transporturile esențiale de petrol din țara sud-americană.

La sfârșitul aceleiași luni, președintele american Donald Trump a amenințat că va impune tarife oricărei țări care vinde sau furnizează petrol insulei.