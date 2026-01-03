SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Trump: „Am urmărit capturarea lui Maduro în timp real, ca un show TV” / Maduro va fi pus sub acuzare în New York

UPDATE Trump: „Am urmărit capturarea lui Maduro în timp real, ca un show TV”, dintr-o cameră de la Mar-a-Lago

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a urmărit în timp real operațiunea în urma căreia liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțe americane, comparând desfășurarea raidului cu „un show de televiziune”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu telefonic la Fox News.

Trump a spus că s-a aflat într-o cameră din complexul său Mar-a-Lago, înconjurat de mai multe persoane, inclusiv generali, și că a putut vedea „fiecare aspect” al acțiunii, pe care a descris-o drept „extrem de complexă”. El a lăudat „viteza” și „violența” manevrei și a susținut că militarii ar fi pătruns prin uși metalice pentru a-l scoate pe Maduro „în câteva secunde”.

UPDATE Trump: Puține victime americane, dar niciun deces în timpul operațiunii din Venezuela

În ultimele sale declarații despre atacurile și capturarea lui Nicolas Maduro în această dimineață, Donald Trump a declarat pentru Fox News că au existat câteva victime în rândul forțelor americane, dar niciun deces.

UPDATE Nicolas Maduro și soția capturați în timp ce dormeau

Președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși cu forța din dormitorul lor de către forțele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect.

Cuplul a fost capturat în mijlocul nopții, în timp ce dormea, au declarat sursele.

Raidul, efectuat de forța de elită Delta Force a armatei americane, nu a dus la victime din partea SUA, a declarat un oficial american.

UPDATE Maduro pus sub acuzare. Ce acuzații i se aduc

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că Nicolas Maduro și Cilia Flores au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat că Nicolás Maduro și Cilia Flores au fost inculpați în Districtul de Sud al New York-ului, iar liderul venezuelean este vizat de acuzații precum conspirație de „narco-terorism”, conspirație pentru import de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație pentru deținerea acestora împotriva SUA; Bondi a afirmat pe X că cei doi „vor înfrunta în curând întreaga forță a justiției americane” în instanțe din SUA și i-a mulțumit președintelui Donald Trump și armatei americane pentru „misiunea” de capturare, reamintind că Maduro fusese pus sub acuzare încă din martie 2020 pe capete de acuzare legate de „narco-terorism” în același district federal

UPDATE Maduro va fi adus în SUA și pus sub acuzare

Secretarul adjunct al Statelor Unite, Christopher Landau, a declarat că Maduro „va fi în sfârșit judecat pentru crimele sale”, după ce Trump a afirmat că președintele venezuelean a fost scos din Venezuela. Într-o postare separată senatorul Mike Lee a precizat că SUA va anunța curând că Maduro va fi pus sub acuzare penală.

UPDATE Președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de Delta Force, unitatea specială a armatei americane, au declarat oficialii pentru CBS News. Delta Force este cea mai importantă unitate antiteroristă a armatei americane.

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineața devreme că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și transportat cu avionul în afara țării”, a scris el pe Truth Social.

„Detalii vor urma. Astăzi, la ora 11:00 ( 18:00 ora României), va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago”, a adăugat el.

Ce se știe până acum despre atacul SUA asupra Venezuelei