Îmbuteliatorul Coca-Cola din SUA, dat în judecată după organizarea unui eveniment în care a exclus bărbații

Este primul proces al agenției privind programele de diversitate la locul de muncă de la preluarea mandatului de către Donald Trump, potrivit Reuters.

Procesul, deschis de Comisia pentru Egalitate în Ocuparea Forței de Muncă din SUA, susține că Coca-Cola Beverages Northeast a încălcat legea federală când a organizat evenimentul pentru aproximativ 250 de angajate la un cazinou din Connecticut în septembrie 2024.

Compania nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Aceasta este deținută de Kirin Holdings, o companie japoneză. Coca-Cola nu este pârâtă în acest caz.

Cazul din instanța federală din New Hampshire este un prim test al afirmațiilor oficialilor administrației Trump, inclusiv ale președintei EEOC, Andrea Lucas, potrivit cărora multe programe comune de diversitate, echitate și incluziune la locul de muncă constituie o discriminare inversă ilegală.

Trump a acționat agresiv pentru a eradica DEI din guvernul federal, sectorul privat și învățământul superior, afirmând că este discriminatoriu și erodează procesul decizional bazat pe merit.

DEI se referă la o gamă largă de programe și politici care, potrivit susținătorilor, promovează tratamentul echitabil și participarea deplină a grupurilor care, din punct de vedere istoric, au fost subreprezentate sau au fost victime ale discriminării.

Alte companii investigate

Comisia investighează Nike și Northwestern Mutual Insurance pentru presupusa discriminare împotriva lucrătorilor albi și, anul trecut, a cerut ca 20 de firme de avocatură importante să furnizeze informații despre politicile lor DEI.

Dar procesul împotriva îmbuteliatorului Coca-Cola este primul intentat de EEOC pentru a susține că un program la locul de muncă axat pe diversitate este ilegal.

Consilierul general interimar al EEOC, Catherine Eschbach, a declarat că excluderea unei categorii protejate de lucrători, cum ar fi bărbații, de la orice eveniment sponsorizat de angajator este ilegală.

„EEOC rămâne angajată să se asigure că toți angajații – atât bărbații, cât și femeile – beneficiază de acces egal la toate aspectele legate de locul de muncă”, a declarat Eschbach într-un comunicat.

Comisia a declarat în proces că evenimentul de networking de două zile a inclus o recepție socială, exerciții de team building, activități recreative și vorbitori, printre care un director executiv de la Coca-Cola.

Coca-Cola Beverages Northeast a scutit angajatele care au participat la eveniment de la îndatoririle lor normale de serviciu, fără a le cere să utilizeze concediul plătit, și a acoperit toate cheltuielile de cazare la hotel, potrivit procesului.