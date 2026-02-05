Prima pagină » Știri externe » Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi

Compania Nike este acuzată de o agenție a Administrației Trump că i-a discriminat pe angajații albi. Reprezentanții companiei resping acuzația. Subiectul ar putea ajunge în instanță.
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Compania Nike este acuzată că a încălcat legea „prin implicarea în comportamente sau practici de tratament discriminatorii împotriva” persoanelor albe, potrivit Le Figaro. Acuzația este formulată de agenția federală responsabilă de aplicarea legilor privind discriminarea la locul de muncă (EEOC).

Agenția a solicitat miercuri instanțelor să pună în aplicare o citație împotriva Nike. EEOC susține că Nike „nu a furnizat toate informațiile solicitate”, a scris agenția federală în documentul prin care solicită unei instanțe din Missouri să formuleze o citație.

Conform documentului, directoarea agenției, Andrea Lucas, a declarat că Nike a încălcat legea „prin implicarea în comportamente sau practici de tratament discriminatorii” împotriva persoanelor albe, în special „angajați, candidați și participanți la programe de formare” și prin stabilirea unei ținte de 30% angajați din minorități etnice pentru poziții de conducere.

Președintele Donald Trump a promovat-o pe Andrea Lucas la conducerea agenției în noiembrie, după ce a numit-o membru în 2020. Ea se opune programelor de diversitate, echitate și incluziune (DEI).

Nike „acționează cu bună-credință”

Acțiunea EEOC constituie o „escaladare surprinzătoare și neobișnuită”, a răspuns Nike, afirmând că acționează cu „bună-credință” în timpul anchetei autorităților.

„Am distribuit mii de pagini de informații și răspunsuri scrise detaliate la ancheta EEOC și suntem în curs de a furniza informații suplimentare. Ne angajăm să respectăm practici de angajare corecte și legale și să respectăm toate legile aplicabile, inclusiv cele care interzic discriminarea”, a transmis Nike într-un e-mail către AFP.

În trecut, Nike a ieșit în evidență cu pozițiile sale politice. De exemplu, a avut o campanie publicitară centrată pe fostul jucător NFL Colin Kaepernick, care în 2016 a îngenuncheat în timpul imnului național pentru a protesta față de violența poliției împotriva minorităților. Campania a atras condamnarea conservatorilor americani în frunte cu Donald Trump.

