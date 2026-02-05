Incendiu uriaș într-un spital american. Pacienții au fost evacuați

Incendiul a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la Spitalul Lehigh Valley din Dickson City, Pennsylvania, potrivit AP. Echipajele de urgență s-au luptat cu flăcările și au evacuat pacienții. Focul a cuprins o parte a unității, potrivit oficialilor.

Guvernatorul Josh Shapiro a anunțat pe platforma socială X că poliția statului, agenția de gestionare a situațiilor de urgență și departamentul de sănătate au ajutat la evacuarea pacienților și la securizarea zonei de la Spitalul Lehigh Valley.

„Mulțumesc celor care își riscă viața pentru a-i ajuta pe cetățenii din Pennsylvania. Lori și cu mine ne rugăm pentru personal, pacienți, familiile lor și întreaga comunitate în această seară”, a transmis guvernatorul.

Flăcările au cuprins partea superioară a clădirii și se pare că au afectat Institutul de Ortopedie al spitalului. Nu se știe ce a provocat incendiul. De asemenea, nu au fost prezentate informații despre eventualele victime și despre valoarea pagubelor.