Incendiu într-un restaurant de lux din Madrid. Localul a fost evacuat în toiul nopții

Focul a pornit de la o bengală pirotehnică – un dispozitiv cu scântei folosit pentru efecte vizuale – folosită în timpul unui spectacol, în noaptea de duminică, la restaurantul Fanático din Madrid, situat într-una una dintre cele mai exclusiviste zone ale capitalei spaniole. Incidentul s-a produs în jurul orei 00:30, când localul era plin de clienți.

GLH Singular Restaurants, grupul care deține restaurantul, a transmis miercuri că incendiul nu a apucat să se extindă, fiind stins „în doar câteva secunde” de unul dintre angajați. Potrivit El Español, focul nu a afectat structura clădirii.

Reprezentanții grupului susțin că evacuarea s-a desfășurat „în mod ordonat și fără incidente”, iar căile de ieșire au fost „pe deplin funcționale”, fără ca vreo persoană să fie rănită. Totuși, surse media locale afirmă că localul s-a umplut de fum, iar clienții ar fi fost nevoiți să își achite consumația în ciuda evacuării.

Restaurantul interzice pirotehnia

În reacția oficială, conducerea restaurantului a precizat că spațiul dispune de „toate certificatele de protecție ignifugă impuse de legislația în vigoare”.

De asemenea, localul a fost supus unui proces complet de ignifugare, conform standardelor tehnice aplicabile, fapt care a contribuit la prevenirea unor consecințe mai grave.

Ca măsură suplimentară de siguranță, reprezentanții restaurantului au decis să interzică definitiv folosirea bengalelor și a oricăror elemente pirotehnice în toate localurile sale.

Pericol extrem pentru plămâni

Incidentul din Madrid are loc la doar câteva zile după tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde incendiul izbucnit într-un bar a provocat moartea a zeci de persoane, majoritatea tineri care sărbătoreau Anul Nou.

Un pompier citat în presa spaniolă a explicat pericolul extrem al dispozitivelor pirotehnice cu scântei folosite în interior: „Deflagrația este ca un suflător. Plămânul se arde”.

Autoritățile analizează restricții extinse

Atât incendiul de la restaurantul Fanático, cât și tragedia din Elveția au declanșat îngrijorări serioase în sectorul ospitalității din Europa privind utilizarea focului și a pirotehnicii în spații închise.

Autoritățile spaniole analizează deja posibile restricții suplimentare, precum interzicerea dispozitivelor pirotehnice cu scântei în locurile de divertisment.