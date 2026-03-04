Prima pagină » Știrile zilei » Un oficial al Pentagonului susține că moartea lui Khamenei este responsabilitatea Israelului

Un oficial al Pentagonului susține că moartea lui Khamenei este responsabilitatea Israelului

Elbridge Colby, Subsecretar al Apărării pentru Politici, a susținut în fața unei comisii a Congresul Statelor Unit că moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost rezultatul operațiunilor israeliene reiterând obiectivul principal al Statelor Unite în acest conflict.
Un oficial al Pentagonului susține că moartea lui Khamenei este responsabilitatea Israelului
Sursa foto: Anadolu/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
04 mart. 2026, 09:22, Știri externe

Declarațiile au fost făcute de Colby în fața Comisiei pentru Serviciile Armate din Senat. Acesta a susținut că operațiunile american în Iran sunt concentrate pe „capacitatea Republicii Islamice de a proiecta putere militară” împotriva intereselor americane, dar și împotriva aliaților din regiunea Golfului și Orientului Mijlociu, relatează Le Figaro

Elbridge Colby a precizat că țintele atacurilor americane sunt stocurile de rachete ale Iranului, care „au crescut semnificativ și reprezintă o amenințare”, precum și nave din cadrul marinei iraniene. 

Întrebat de ce eliminarea liderilor de la Teheran a fost o prioritate imediat după lansarea atacurilor, Colby a răspuns: „Acestea sunt operațiuni israeliene”. 

Sâmbătă, Statele Unite ale Americii și Israel au lansat atacuri împotriva Iranului. În urma ofensivei, cel puțin 780 de persoane și-au pierdut viața, printre care și fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei

Recomandarea video

Cristina Chiriac, propunererea pentru funcția de procuror general, „eroină” într-un raport european privind atacuri la liberatea presei
G4Media
Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
Libertatea
Schimbări MAJORE la procedura pentru majorarea pensiei de întreținere. Ce trebuie să știe părinții?
CSID
Benzina în Iran este aproape gratis: 0,025 euro/litru. Un plin e de 60 de ori mai ieftin decât în România
Promotor