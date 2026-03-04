Un oficial al Pentagonului susține că moartea lui Khamenei este responsabilitatea Israelului

Declarațiile au fost făcute de Colby în fața Comisiei pentru Serviciile Armate din Senat. Acesta a susținut că operațiunile american în Iran sunt concentrate pe „capacitatea Republicii Islamice de a proiecta putere militară” împotriva intereselor americane, dar și împotriva aliaților din regiunea Golfului și Orientului Mijlociu, relatează Le Figaro.

Elbridge Colby a precizat că țintele atacurilor americane sunt stocurile de rachete ale Iranului, care „au crescut semnificativ și reprezintă o amenințare”, precum și nave din cadrul marinei iraniene.

Întrebat de ce eliminarea liderilor de la Teheran a fost o prioritate imediat după lansarea atacurilor, Colby a răspuns: „Acestea sunt operațiuni israeliene”.

Sâmbătă, Statele Unite ale Americii și Israel au lansat atacuri împotriva Iranului. În urma ofensivei, cel puțin 780 de persoane și-au pierdut viața, printre care și fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.