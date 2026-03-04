Prima pagină » Știrile zilei » Încep funeraliile lui Ali Khamenei. Trei zile de doliu în Iran pentru fostul lider suprem

Funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei încep miercuri și se vor desfășura pe parcursul a trei zile, timp în care iranienii își pot lua rămas bun de la ayatollah.
04 mart. 2026

Ceremonia de rămas-bun va începe miercuri seară după ce trupul fostului lider va fi depus la Sala de Rugăciune „Imam Khomeini” din Teheran și se va desfășura pe parcursul a trei zile, urmând ca detaliile privind desfășurarea înmormântării să fie anunțate ulterior, relatează Reuters

„Mosalla (sala de rugăciune) va primi vizitatori, iar oamenii dragi pot participa la ceremonia de rămas bun”, a declarat Hojjatoleslam Mahmoudi, șeful Consiliului pentru Propagandă Islamică din Iran, care a făcut apel și pentru o prezență cât mai ridicată. 

Ali Khamenei a murit sâmbătă în urma atacurilor lansate de Israel și Statele Unite. Acesta a fost al doilea ayatollah al Iranului islamic, ajungând la putere în 1989, după moartea primului ayatollah, Ruhollah Khomeini. 

În urma morții sale, a fost convocată Adunarea Experților, organismul iranian, format din 88 de clerici care are rolul de a desemna viitorul lider suprem al Iranului. Marți, Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost desemnat ca noul ayatollah.

