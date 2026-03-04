Ce sunt dronele Shahed, arma ieftină și eficientă dezvoltată de Iran

Concepută inițial de Iran ca soluție economică în locul rachetelor balistice costisitoare, această armă UAV se distinge prin simplitatea construcției, ușurința producției în serie și capacitatea de a fi lansată în valuri masive care copleșesc capacitatea defensivă a inamicului, scrie Il Post.

O armă accesibilă, dar și performantă

Versiunile existente ale dronelor Shahed sunt optimizate pentru producție la scară largă cu investiții minime. Costul fabricației unei unități variază între 20.000 și 40.000 de euro, în funcție de model. Suma este infimă comparativ cu prețul unei rachete moderne de ultimă generație.

Arhitectura acestor dispozitive este minimalistă. Drona Shahed prezintă o configurație aerodinamică în formă de aripă delta, similară planorului, și transportă în secțiunea frontală un cap exploziv de circa 50 de kilograme. Acesta se activează la contactul cu ținta.

Sistemul de navigație utilizează coordonate GPS preprogramate înainte de decolare, permițând zborul autonom către obiectivul prestabilit.

Principiul de funcționare al dronelor Shahed

Aparatele operează la înălțimi reduse pentru a evita detectarea radarului. Propulsia este asigurată de un motor cu piston, a cărui putere echivalează cu cea a unui scuter de mare capacitate.

#Iran / #USA / #Bahrein 🇮🇷🇺🇸🇧🇭: Iranian Forces struck the US Naval Base in Bahrein. The Base apparently hit by at least one “Shahed-136” Kamikaze Drone. pic.twitter.com/FW42b6AktO — War Noir (@war_noir) February 28, 2026

Aceste drone militare pot dezvolta viteze ce depășesc 150 km/h. Ele beneficiază de o rază de acțiune de până la 2.000 de kilometri, permițând acoperirea unor distanțe considerabile înainte de impact. Sunetul specific al motorului, frecvent asemănat cu un motoscuter turat la maximum, reprezintă unul dintre semnele distinctive de recunoaștere.

Conceptul din spatele platformei Shahed se bazează pe conceptul de armă de saturare. În locul dependenței de rachete sofisticate dar limitate cantitativ, Teheranul poate lansa simultan zeci sau sute de astfel de dispozitive.

Această abordare forțează sistemele antiaeriene ale adversarilor să utilizeze un volum mare de rachete interceptoare – echipamente considerabil mai costisitoare decât dronele de atac. Strategia generează o presiune atât financiară, cât și logistică asupra infrastructurii defensive. Și este extrem de eficientă chiar și atunci când o bună parte din drone sunt neutralizate.

Shahed: prezență confirmată în conflictul din Ucraina

Notorietatea internațională a dronelor Shahed a crescut exponențial odată cu utilizarea lor extensivă de către Rusia în teatrul de război ucrainean. Inițial, Moscova a achiziționat aceste sisteme de la Teheran, rebotezându-le Geran, și le-a desfășurat împotriva obiectivelor civile și infrastructurii energetice ucrainene.

Treptat, Federația Rusă a demarat producția internă a unor clone ale acestor drone, integrându-le în campaniile de bombardamente nocturne.

De-a lungul ultimilor ani, platforma Shahed a suferit îmbunătățiri semnificative. Variantele recente integrează motoare turbojet care sporesc viteza de croazieră. Alte modernizări permit controlul în timp real de către operatori umani pe toată durata misiunii. Modelele actualizate pot transporta încărcături explozive superioare ca masă și dispun de caracteristici care reduc semnătura radar.

Relevanța în contextul militar actual

Pentru Republica Islamică Iran, dronele Shahed reprezintă instrumentul perfect: accesibil financiar, realizabil rapid și capabil să provoace daune semnificative sau să epuizeze rezervele defensive ale adversarilor.

În confruntările recente din Orientul Mijlociu, atacurile coordonate cu zeci de astfel de aparate au vizat instalații energetice și ținte strategice militare, obligând țările vizate să investească resurse importante pe alte sisteme de interceptare sofisticate și costisitoare.

Insane video of an Iranian drone strike in Manama, Bahrain, near the Ritz-Carlton Hotel pic.twitter.com/AmQbIICzQL — Iris (@streetwize) February 28, 2026

Acest dezechilibru economic – vehicule de atac cu cost redus versus sisteme defensive ultraperformante dar scumpe – transformă Shahed într-unul dintre cele mai controversate și analizate sisteme de armament din războaiele contemporane.