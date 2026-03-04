Val de videoclipuri false generate cu AI despre războiul din Orientul Mijlociu

Un exemplu devenit viral pe platforma X a pretins că arată un atac cu rachete asupra unei baze militare israeliene. În realitate, videoclipul provenea dintr-o explozie produsă în ianuarie într-un cazinou din orașul mexican Culiacán, mai arată Il Post.

Postarea a strâns peste 200.000 de vizualizări în câteva ore, demonstrând cât de rapid se răspândesc astfel de materiale în perioade de criză.

Un alt clip, care a acumulat milioane de vizualizări, ar fi arătat bombardamente masive asupra orașului Tel Aviv. Analizele au arătat însă că imaginile erau generate cu inteligență artificială.

THREAD: Misinformation in the Iran/US/Israel war – 28 February This video, viewed over five million times, claims to show Iranian ballisitic missiles over Dubai. But the clip is old. It was filmed in October 2024, showing Iranian missiles fired towards Tel Aviv at the time. pic.twitter.com/8gvTYxMc2d — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 28, 2026

Dezinformarea crește în perioade de conflict

Experți în verificarea informațiilor, inclusiv jurnaliști de la BBC Verify, au semnalat o creștere semnificativă a materialelor false legate de războiul din Orientul Mijlociu.

Unele videoclipuri sunt imagini reale, dar din alte evenimente sau din alte perioade. De exemplu, un clip distribuit masiv pretindea că arată rachete iraniene pe cerul orașului Dubai, însă imaginile proveneau de fapt dintr-un atac din 2024 asupra Israelului.

Alte videoclipuri false sunt generate complet cu inteligență artificială, cum ar fi imagini care ar pretinde să arate corpul liderului suprem iranian sub dărâmături.

Videoclipuri false: de ce se răspândesc atât de repede

În timpul conflictelor majore, imaginile spectaculoase sau șocante sunt distribuite masiv deoarece atrag atenția și emoțiile publicului. În plus, atât susținătorii unei tabere, cât și ai celeilalte au interesul de a promova imagini care să sugereze succes militar sau distrugeri majore.

Platformele sociale amplifică acest fenomen, deoarece algoritmii favorizează conținutul viral, indiferent de veridicitatea lui.

Pe platforma X, simbolul de cont verificat (bifa albastră) nu mai reprezintă neapărat o garanție a credibilității. Oricine poate obține statutul premium plătind un abonament, iar unele conturi monetizează conținutul viral.

Astfel, utilizatorii sunt încurajați să distribuie materiale spectaculoase, chiar dacă acestea sunt false sau manipulate.

Cum pot fi verificate imaginile

Există câteva instrumente care pot ajuta la verificarea conținutului generat cu inteligență artificială, precum tehnologia SynthID dezvoltată de Google sau platforme specializate în analizarea imaginilor.

Totuși, chiar și aceste instrumente nu oferă întotdeauna răspunsuri certe. Din acest motiv, specialiștii recomandă verificarea informațiilor din mai multe surse înainte de distribuirea unor imagini sau videoclipuri virale.