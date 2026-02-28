Prima pagină » Tehnologie » Nvidia pregătește un cip care va face AI-ul de zece ori mai rapid

Nvidia pregătește un cip care va face AI-ul de zece ori mai rapid

Nvidia dezvoltă un procesor dedicat calculului inferențial, care permite modelelor AI să răspundă mai rapid la întrebări. Lansarea, anunțată la conferința GTC din martie.
Nvidia pregătește un cip care va face AI-ul de zece ori mai rapid
Andreea Tobias
28 feb. 2026, 07:24, Știrile zilei

Nvidia urmează să prezinte noua platformă la conferința dezvoltatorilor GTC, luna viitoare, la San Jose. Sistemul va include un cip proiectat de startup-ul Groq, notează Reuters.

OpenAI nu este mulțumită de viteza actualelor cipuri Nvidia pentru anumite tipuri de probleme, precum dezvoltarea de software. Noul hardware ar putea acoperi aproximativ 10% din necesarul de calcul inferențial al companiei.

Nvidia a blocat discuțiile OpenAI cu Groq

OpenAI discutase cu Cerebras și Groq pentru cipuri de inferență mai rapide. Nvidia a încheiat însă un acord de licențiere de 20 de miliarde de dolari cu Groq, punând capăt negocierilor.

În septembrie, compania a anunțat o investiție de până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, obținând o participație în companie în schimbul accesului la cipuri avansate.

