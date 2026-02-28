Nvidia pregătește un cip care va face AI-ul de zece ori mai rapid

Nvidia urmează să prezinte noua platformă la conferința dezvoltatorilor GTC, luna viitoare, la San Jose. Sistemul va include un cip proiectat de startup-ul Groq, notează Reuters.

OpenAI nu este mulțumită de viteza actualelor cipuri Nvidia pentru anumite tipuri de probleme, precum dezvoltarea de software. Noul hardware ar putea acoperi aproximativ 10% din necesarul de calcul inferențial al companiei.

Nvidia a blocat discuțiile OpenAI cu Groq

OpenAI discutase cu Cerebras și Groq pentru cipuri de inferență mai rapide. Nvidia a încheiat însă un acord de licențiere de 20 de miliarde de dolari cu Groq, punând capăt negocierilor.

În septembrie, compania a anunțat o investiție de până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, obținând o participație în companie în schimbul accesului la cipuri avansate.