„Probleme în paradis”? Ce îi îngrijorează pe investitorii Nvidia, în ciuda boom-ului AI

De trei ani, Nvidia depășește sistematic previziunile analiștilor, transformându-se în emblema expansiunii AI. Exact această constanță în rezultate a crescut presiunea: performanțele foarte bune nu mai satisfac piața când vine vorba de cea mai valoroasă companie de pe bursă, arată CNN.

Odată cu prezentarea rezultatelor, mass-media financiară a trecut rapid de la optimism la prudență. Strategul Mike O’Rourke de la JonesTrading a menționat „probleme în paradis”, indicând faptul că investitorii au început să se întrebe dacă ritmul actual poate fi menținut pe termen lung.

Întrebarea crucială: cât pot cheltui în continuare giganții tehnologici?

În cadrul întâlnirii cu investitorii, directorul executiv Jensen Huang a fost chestionat privind certitudinea că marile corporații tech vor continua să aloce sute de miliarde pentru achiziția de cipuri AI. Dificultatea constă în faptul că principalii jucători din cloud – Amazon, Meta, Microsoft și Google – au înregistrat recent fluxuri de numerar în stagnare sau diminuare. O eventuală reducere a cheltuielilor de investiții ar putea afecta direct cererea pentru produsele Nvidia.

Avertismentul lui Michael Burry

Michael Burry, investitorul faimos pentru anticiparea prăbușirii pieței imobiliare din 2008, a evidențiat o cifră îngrijorătoare din raportul Nvidia. Angajamentele de achiziție au urcat la 95 de miliarde de dolari, comparativ cu 16 miliarde în urmă cu un an, a arătat el.

Aceasta indică faptul că Nvidia a făcut comenzi nerambursabile către producători precum TSMC. Iar asta înainte ca cererea finală să fie clar confirmată. Dacă interesul pentru AI scade, aceste obligații s-ar putea transforma într-o povară financiară semnificativă.

Investitorii, între entuziasm și îngrijorare

Momentan, piața pare divizată între două perspective. Fie inteligența artificială este supraapreciată și urmează o corecție, fie aceasta va revoluționa economia și piața muncii.

Anumiți manageri de fonduri pregătesc scenarii pentru o eventuală diminuare a vânzărilor Nvidia. Alții recurg chiar la strategii complexe de acoperire împotriva riscului. Între timp, Apple – percepută ca fiind mai conservatoare în privința investițiilor AI – a devenit temporar un port de siguranță pentru capitaluri.

Chiar dacă Nvidia continuă să domine sectorul revoluției AI, reacția pieței arată că investitorii așteaptă mai mult decât simple recorduri. Ei caută dovezi concrete că expansiunea actuală este sustenabilă pe termen lung.

Deocamdată, „paradisul” inteligenței artificiale nu s-a prăbușit, însă apar primele fisuri în încrederea acordată de piață.