Nvidia raportează rezultate peste estimări, pe fondul boomului AI

Nvidia a depășit estimările privind câștigurile, pe măsură ce cererea pentru inteligență artificială (AI) a generat o creștere de 75% a veniturilor din centrele de date, impulsionând vânzările, profitul și perspectivele, scrie CNBC.

Nvidia a raportat rezultate peste așteptări pentru trimestrul al patrulea fiscal, susținute de cererea puternică pentru infrastructura de inteligență artificială. Veniturile din segmentul centrelor de date au crescut cu 75% față de anul anterior, consolidând poziția companiei în plin boom AI.

Câștigul ajustat pe acțiune a ajuns la 1,62 dolari, peste estimarea de 1,53 dolari. Astfel, veniturile trimestriale au totalizat 68,13 miliarde de dolari, depășind așteptările de 66,21 miliarde. Veniturile totale au crescut cu 73% comparativ cu anul trecut, iar profitul net aproape s-a dublat, ajungând la 43 de miliarde de dolari.

Creșterea centrelor de date impulsionează rezultatele

Segmentul centrelor de date a generat venituri de 62,3 miliarde de dolari, peste prognoze, reprezentând peste 91% din vânzările totale. Furnizorii mari de cloud au rămas principala categorie de clienți, contribuind cu peste jumătate din veniturile acestui segment.

Vânzările de echipamente de rețea au crescut cu 263% față de anul precedent, până la aproape 11 miliarde de dolari. Creșterea reflectă adoptarea accelerată a tehnologiei NVLink și a switch-urilor Ethernet Spectrum-X, inclusiv noi acorduri cu Meta.

Perspective solide și extinderea lanțului de aprovizionare

Nvidia estimează venituri de 78 de miliarde de dolari pentru primul trimestru fiscal, cu o marjă de variație de plus sau minus 2%, peste așteptările analiștilor. Compania a precizat că prognoza nu include venituri din centrele de date din China.

Acțiunile au crescut în tranzacțiile extinse, iar Nvidia depășește majoritatea companiilor mari din tehnologie în acest an. Pentru a-și consolida lanțul de aprovizionare, compania extinde producția dincolo de Asia.

Inovație și investiții strategice

Nvidia pregătește lansarea sistemelor Vera Rubin, care ar urma să ofere performanță de zece ori mai mare per watt. Livrările sunt programate pentru a doua jumătate a anului.

Compania a investit 17,5 miliarde de dolari în startup-uri și fonduri de infrastructură pentru a susține dezvoltarea AI. CEO-ul Jensen Huang a declarat că discuțiile cu OpenAI pentru un posibil parteneriat continuă, însă nu a fost finalizat un acord.

Rezultatele confirmă rolul central al Nvidia în expansiunea globală a inteligenței artificiale.