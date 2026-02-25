Universitatea Harvard, afectată de scandalul Epstein: fostul său președinte, Lawrence Summers, demisionează

Lawrence H. Summers, fost președinte al Universității Harvard și economist de renume, va renunța la activitatea didactică la finalul anului universitar, potrivit NYTimes.

Decizia vine în urma unor documente recent publicate, care au evidențiat o relație mai apropiată cu Jeffrey Epstein decât se știa anterior.

Harvard a confirmat că Summers, aflat în concediu din noiembrie, nu va reveni la cursuri înainte de plecarea sa. Un purtător de cuvânt al universității a precizat că demisia este legată de o revizuire instituțională în curs a documentelor privind relația cu Epstein, publicate recent de Departamentul de Justiție (DOJ) al SUA.

Demisie legată de documentele despre Epstein

Documentele arată că Summers a continuat să interacționeze cu Epstein după condamnarea acestuia din 2008 pentru prostituție implicând un minor. Dezvăluirile au determinat reluarea verificărilor privind conexiunile lui Epstein în mediile academice de elită.

Summers a demisionat și din funcția de co-director al Mossavar-Rahmani Center for Business and Government. Harvard a transmis că această decizie face parte din procesul intern de evaluare a documentelor legate de Epstein.

Informația a fost relatată pentru prima dată de The Harvard Crimson, publicația studențească a universității.

Revizuire instituțională extinsă la Harvard

Universitatea a confirmat, de asemenea, că Martin A. Nowak, profesor de matematică și biologie, care are legături documentate cu Epstein, a fost plasat în concediu administrativ. Facultatea de Arte și Științe desfășoară o investigație separată în cazul său.

Cazul reaprinde discuțiile, în timp ce universitățile își revizuiesc relațiile și eventualele legături financiare cu Epstein. Mai multe instituții s-au confruntat cu întrebări legate de donațiile și colaborările academice asociate acestuia.

Impactul asupra Universității Harvard

Summers, care a condus Harvard între 2001 și 2006, a rămas o figură influentă în mediul academic și în politicile publice. Demisia sa adaugă un nou element major în seria repercusiunilor legate de Epstein.

Oficialii Harvard au subliniat importanța transparenței și responsabilității în procesul de revizuire aflat în curs.