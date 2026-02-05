Dosarul Epstein și Rusia. Suspiciuni de „kompromat” și legături cu cercuri apropiate de Putin

Potrivit unei ample investigații publicate de cotidianul francez Le Parisien, mii de pagini din arhivele FBI și DOJ conțin referințe recurente la Rusia, la oficiali ruși de rang înalt și chiar la numele liderului de la Kremlin.

Cazul Epstein, care continuă să dezvăluie conexiuni la cel mai înalt nivel al politicii, afacerilor și monarhiilor europene, capătă astfel o nouă dimensiune geopolitică, la peste șase ani de la moartea acestuia într-o închisoare din New York.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că informațiile apărute sugerează că rețeaua Epstein ar fi putut fi utilizată sau chiar co-organizată de agenți externi, inclusiv din Federația Rusă.

În acest context, guvernul polonez a anunțat constituirea unui grup special format din procurori, polițiști și reprezentanți ai serviciilor de securitate, care va analiza documentele declasificate pentru a identifica eventuale riscuri de securitate națională.

Investigații similare sunt în curs sau în pregătire în mai multe state occidentale, pe fondul suspiciunilor că Epstein ar fi orchestrat o vastă operațiune de șantaj de tip „kompromat”, metodă asociată tradițional serviciilor secrete ruse.

Printre persoanele din nou vizate se află fostul prinț britanic Andrew, ale cărui legături cu Jeffrey Epstein sunt documentate în e-mailuri, fotografii și corespondență internă. În urma noilor dezvăluiri, acesta a părăsit reședința din Windsor și s-a mutat pe domeniul regal Sandringham, după ce titlurile princiare i-au fost retrase.

Documentele publicate includ referiri la femei de origine rusă, prezentate unor membri ai elitei occidentale, dar și invitații adresate lui Epstein la Palatul Buckingham pentru discuții private.

Mii de referiri la Kremlin

Potrivit investigațiilor jurnalistice, arhivele conțin aproape 10.000 de mențiuni ale Rusiei și peste 1.000 de referiri directe la Vladimir Putin. Epstein se lăuda în mod repetat cu existența unui „prieten al lui Putin”, oferindu-se să faciliteze vize, întâlniri sau contacte la nivel înalt.

Printre numele vehiculate se află Serghei Beliakov, fost viceministru rus cu legături documentate cu structuri ale serviciilor secrete, care ar fi colaborat cu Epstein inclusiv în gestionarea unor situații sensibile legate de șantaj și imigrație.

Deși noile documente alimentează suspiciuni majore privind amploarea influenței lui Epstein și posibilele sale legături cu serviciile rusești, anchetatorii subliniază că multe afirmații nu sunt încă susținute de dovezi definitive.

Publicarea parțial cenzurată a celor aproximativ trei milioane de documente nu reușește să elimine toate zonele de umbră ale unuia dintre cele mai controversate scandaluri ale ultimelor decenii.