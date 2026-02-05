Epstein a ajutat-o pe fiica lui Woody Allen să intre la facultate, potrivit e-mailurilor publicate de Departamentul de Justiție

Jeffrey Epstein i-a sprijinit pe Woody Allen și Soon-Yi Previn în perioada în care una dintre fiicele lor depunea dosare pentru admiterea la universitate, scrie The New York Times.

Potrivit unor e-mailuri făcute publice de Departamentul de Justiție, Epstein a facilitat legătura dintre familie și președintele Bard College, Leon Botstein, o persoană pe care o cunoștea de mult timp.

Președintele Bard, Leon Botstein, a acceptat să le îi ajute pe cei doi. Bechet Allen, fiica cuplului, a urmat cursurile Bard College și a terminat studiile în mai 2021, conform profilului său de LinkedIn.

Într-un mesaj trimis lui Epstein pe data de 11 ianuarie 2017, acesta îi mulțumea pentru intervenție.

„Nu vă pot mulțumi îndeajuns pentru că ați adus-o pe Bechet la Bard”, se arată în e-mail.

Mesajul a fost transmis de pe contul lui Woody Allen, însă conținutul pare scris de Soon-Yi Previn, care îl menționează pe Allen.

Din corespondență reiese că Bechet Allen nu știa că părinții ei au cerut ajutor extern.

„Cred că este mai bine ca Bechet să se chinuie și să nu știe dinainte că a fost admisă, astfel încât atunci când va intra la Bard să fi muncit din greu și să-și dorească cu adevărat să meargă”, a mai scris cel ce a trimis e-mailul.

„Vă mulțumim că ați venit pentru noi. Woody a spus că atunci când Bechet va da foc școlii, vă vor mulțumi vouă.”, mai este menționat.

Woody Allen și Soon-Yi Previn nu au oferit un răspuns la solicitările de comentarii transmise printr-o purtătoare de cuvânt. Nici Bechet Allen nu a răspuns mesajelor primite.

David Wade, purtătorul de cuvânt al lui Leon Botstein, a declarat că Epstein era „un mincinos în serie care, aparent, și-a asumat meritul pentru răsăritul soarelui în fiecare zi”.

În aceeași declarație se precizează: „Candidata menționată în e-mailuri a fost acceptată pe baza propriilor calificări pentru admitere”.

Totodată, David Wade a spus că „Bard oferise deja o comunitate primitoare pentru doi foști membri ai familiei și nu a fost nevoie de nicio prezentare din partea unor persoane ca Epstein.”

Bard College admite aproximativ 40% dintre candidați. Reprezentantul instituției a mai spus că Dr. Botstein „adesea liniștește părinții și familiile anxioase care navighează prin procesul de admitere și răspunde la zeci de solicitări în fiecare an pentru tururi sau conversații despre admitere din partea absolvenților, susținătorilor și a persoanelor din comunitatea largă, așa cum a făcut-o de-a lungul a cincizeci de ani”.

E-mailurile fac parte dintr-un set de aproximativ trei milioane de pagini de documente strânse de Departamentul de Justiție în ancheta lungă privind activitatea infractorului Jeffrey Epstein.

Dosarele conțin informații noi despre relațiile sale cu persoane cunoscute, printre care Donald Trump și Bill Clinton, și despre influența sa în mediul universitar.

Documentele arată și relația apropiată dintre Epstein și Woody Allen. Cei doi, împreună cu Soon-Yi Previn, se întâlneau frecvent la reședința lui Epstein din Upper East Side.

Alte e-mailuri indică faptul că Epstein a încercat să îl ajute pe Woody Allen și în proiecte cinematografice.

„Woody Allen caută o fată frumoasă cu vârste cuprinse între 0 și 24 de ani pentru a juca rolul unei studente într-o comedie. Ce părere aveți?”, i-a scris Epstein unui fotograf.

Epstein îl cunoștea de mult timp pe Leon Botstein. Într-un interviu acordat The New York Times în 2023, Botstein a spus că a încercat să obțină donații pentru colegiu din partea lui Epstein.

„Capitalismul este un sistem dur”, a declarat acesta atunci.

Discuțiile despre admiterea lui Bechet Allen au avut loc în 2016. Epstein i-a scris lui Botstein la începutul lunii noiembrie, când i-a spus că tânăra e interesată de Bard College.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru oferta de a o ajuta pe fiica noastră, Bechet Allen, să fie admisă la Bard College. Voi accepta oferta dumneavoastră. ;)”, a transmis Soon-Yi Previn.

Atunci, Botstein a răspuns că ar fi „încântat să îi ajute” și a stabilit o vizită.

Două luni mai târziu, Woody Allen i-a trimis un e-mail lui Botstein în care menționa că Bard College este prima opțiune a lui Bechet Allen și a redirecționat mesajul către Epstein.

Botstein a spus că va comunica acest lucru comisiei de admitere.