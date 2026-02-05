Reacția Taiwanului după convorbirea Trump – Xi: Credem că va ajuta la stabilizarea situației

Chen Ming-chi viceministrul de Externe de la Taipei a susținut că autoritățile taiwaneze nu sunt îngrijorate de discuția dintre cei doi lideri, ci dimpotrivă.

„Nu suntem excesiv de îngrijorați de acest apel telefonic. De fapt, credem că va ajuta la stabilizarea situației, mai ales în condițiile în care China continuă să exacerbeze tensiunile în Strâmtoarea Taiwan și în întreaga regiune”, a declarat oficialul, joi, într-un interviu pentru AFP.

Declarația viceministrului vine pe fondul convorbirii telefonice de miercuri dintre Washington și Beijing, apel care vine în urma unei serii de vizite ale liderilor occidentali, inclusiv a premierului britanic Keir Starmer.

Privind chestiunea Taiwanului, Xi Jinping i-a transmis lui Donald Trump că disputele bilaterale pot fi soluționate prin „respect reciproc”, subliniind totodată că Statele Unite ar trebui să manifeste prudență în privința vânzărilor de armament către Taiwan.

La rândul său, Donald Trump a descris conversația drept „excelentă”. Liderul de la Casa Albă a notat pe Truth Social: „Relația cu China și relația mea personală cu președintele Xi sunt extrem de bună și amândoi ne dăm seama cât de important este să o menținem așa”.