Xi Jinping îi cere lui Trump prudență atunci când SUA furnizează arme Taiwanului

Xi i-a spus lui Trump să fie „prudent” atunci când furnizează arme insulei, a relatat presa de stat, adăugând că „acordă o mare importanță” legăturilor cu Washingtonul și speră că ambele părți vor găsi modalități de a-și rezolva diferențele, potrivit BBC.

Trump a calificat convorbirea drept „excelentă” și „lungă și amănunțită”.

Apelul telefonic de miercuri vine în urma unei serii de vizite ale liderilor occidentali, inclusiv al premierului britanic Keir Starmer, în China în ultimele luni, în speranța de a reseta relațiile cu a doua cea mai mare economie a lumii.

Trump însuși urmează să viziteze China în aprilie, o călătorie pe care spune că „o așteaptă cu nerăbdare”. El a adăugat că Beijingul are în vedere cumpărarea a 20 de milioane de tone de soia din SUA, față de 12 milioane de tone câte este în prezent.

„Relația cu China și relația mea personală cu președintele Xi este extrem de bună și amândoi ne dăm seama cât de important este să o menținem așa”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

Cei doi lideri au discutat ultima dată la telefon în noiembrie despre o serie de subiecte, inclusiv comerțul, invazia Ucrainei de către Rusia, fentanilul și Taiwanul, potrivit lui Trump și Ministerului de Externe al Chinei.

SUA, cel mai mare furnizor de arme al Taiwanului

Pe lângă Taiwan și soia, Trump și Xi au discutat, în cadrul apelului de miercuri, și despre războiul Rusiei în Ucraina, situația actuală din Iran și achiziționarea de petrol și gaze de către China din SUA, a scris președintele SUA. În ceea ce privește Taiwanul, Xi a declarat că insula autoguvernată este „teritoriul Chinei” și că Beijingul „trebuie să protejeze suveranitatea și integritatea teritorială a Taiwanului”.

„Statele Unite trebuie să gestioneze problema vânzărilor de arme către Taiwan cu prudență”, a avertizat el, potrivit agenției de știri Xinhua a statului.

China a promis de mult timp că se va „reunifica” cu Taiwanul și nu a exclus utilizarea forței în acest sens.

SUA are legături oficiale cu Beijingul și nu cu Taiwanul și a mers pe o strânsă structură diplomatică timp de decenii. Cu toate acestea, rămâne un aliat puternic al Taiwanului și este cel mai mare furnizor de arme al insulei.

În decembrie, administrația Trump a anunțat o vânzare uriașă de arme în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari (8,2 miliarde de lire sterline) către Taiwan, care a inclus lansatoare de rachete avansate, obuziere autopropulsate și o varietate de rachete.