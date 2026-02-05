Probleme tehnice și acuzații de cenzură: Cât de atractiv mai este TikTok în SUA după schimbarea proprietarului

În ultima perioadă, numeroși utilizatori americani au întâmpinat dificultăți în distribuirea videoclipurilor cu tematică politică, în special a celor care critică administrația Trump sau descriu activitățile agenției pentru imigrație (ICE). Un caz notabil este cel al comediantului Meg Stalter, care a observat că un clip critic la adresa ICE nu a primit nicio vizualizare ore la rând. Aceasta a acuzat platforma de „shadowban” (limitarea ascunsă a vizibilității) și și-a șters contul, îndemnându-și urmăritorii să facă la fel, , arată Il Post.

Stalter a menționat că nici măcar utilizarea de emoji-uri sau umor pentru a „mască” mesajul nu a funcționat. Alți creatori de conținut, atât din SUA, cât și din străinătate, susțin că materialele lor despre ICE nu mai pot fi accesate de publicul american.

Suspiciuni de cenzură și legături politice

Pe lângă problemele tehnice, au apărut și plângeri privind blocarea cuvântului „Epstein” în comentarii și mesaje private. Numele finanțistului Jeffrey Epstein este un subiect sensibil în contextul actual. Mai ales după publicarea unor documente judiciare care au implicat cercuri apropiate de Donald Trump.

Aceste suspiciuni sunt alimentate de profilul noilor investitori din SUA, unii având legături cu președintele american. Printre aceștia se numără Larry Ellison (cofondator Oracle și aliat al lui Trump), Michael Dell (fondator Dell Technologies), precum și fondul MGX din Emiratele Arabe Unite, implicat anterior în afaceri cu criptomonede asociate familiei Trump.

Tiktok SUA: reacții oficiale și explicații

Criticii nu sunt doar utilizatorii obișnuiți. Politicieni democrați, precum guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, au cerut explicații și au anunțat verificări privind respectarea legislației locale.

TikTok și Oracle au negat acuzațiile de cenzură, atribuind problemele unei pene de curent într-un centru de date afectat de furtuni de zăpadă. Oficialii au precizat că serviciile au fost restaurate, dar investighează în continuare blocajul referitor la termenul „Epstein”.

Odată cu finalizarea tranzacției, TikTok a publicat noi reguli de confidențialitate. Cea mai importantă modificare vizează colectarea datelor de geolocalizare precise, opțiune care anterior era exclusă. De asemenea, politica de publicitate a fost extinsă. Datele utilizatorilor vor fi folosite pentru reclame personalizate nu doar în aplicație, ci și pe alte platforme online. Platforma a menționat și utilizarea instrumentelor de inteligență artificială. Reprezentanții platformei au precizat că nu garantează acuratețea conținutului generat de AI și că răspunderea revine utilizatorilor.