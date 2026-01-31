Proteste la Milano față de prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de Iarnă

Manifestația a avut loc în Piața 25 aprilie, piață care poartă numele datei eliberării Italiei de sub regimul fascist în 1945. În cadrul manifestației s-au reunit membri ai Partidului Democrat, ai confederației sindicale CGIL (Confederația Generală Italiană a Muncii), ai organizației ANPI (Asociația Națională a Partizanilor din Italia) care apără memoria rezistenței împotriva fascismului din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Nemulțumirile au vizat atât anunțul potrivit căruia agenți ai unei divizii ICE vor contribui la securitatea delegației americane, cât și politicile administrației Trump.

Organizatorii au distribuit fluiere din plastic, iar protestatarii au scandat lozinci precum „Gheață (ICE) doar în Spritz”.

Prezența agenților ICE a generat reacții și din partea autorităților italiene. Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că aceștia „nu sunt bineveniți”, iar ministrul de interne Matteo Piantedosi a fost chemat în Parlament pentru a aduce clarificări privind desfășurarea agenților americani.

Agenții ICE care vor fi trimiși la Milano fac parte din divizia Investigații de Securitate Internă, o divizie specializată în infracțiuni transfrontaliere și care participă frecvent la diverse evenimente internaționale. Agenții ICE care implementează politica de deportare a administrației de la Washington fac parte din divizia de Operațiuni de Aplicare a Legii și Îndepărtare.

Cu toate acestea, protestatarii au declarat: „Chiar dacă nu sunt aceleași, nu îi vrem aici”, citați de Associated Press.

Jocurile Olimpice de Iarnă vor debuta pe 6 februarie, iar la ceremonia de deschidere vor participa vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, și secretarul de stat Marco Rubio.