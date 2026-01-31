Prima pagină » Știrile zilei » Proteste la Milano față de prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de Iarnă

Proteste la Milano față de prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de Iarnă

Sute de persoane s-au adunat sâmbătă în centrul orașului Milano pentru a-și exprima nemulțumirea față de desfășurarea agenților Serviciului de Imigrație și Vamă (ICE) la Jocurilor Olimpice de Iarnă.
Proteste la Milano față de prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de Iarnă
Sursa foto: Mostafa Bassim / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
31 ian. 2026, 17:59, Știri externe

Manifestația a avut loc în Piața 25 aprilie, piață care poartă numele datei eliberării Italiei de sub regimul fascist în 1945. În cadrul manifestației s-au reunit membri ai Partidului Democrat, ai confederației sindicale CGIL (Confederația Generală Italiană a Muncii), ai organizației ANPI (Asociația Națională a Partizanilor din Italia) care apără memoria rezistenței împotriva fascismului din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Nemulțumirile au vizat atât anunțul potrivit căruia agenți ai unei divizii ICE vor contribui la securitatea delegației americane, cât și politicile administrației Trump. 

Organizatorii au distribuit fluiere din plastic, iar protestatarii au scandat lozinci precum „Gheață (ICE) doar în Spritz”. 

Prezența agenților ICE a generat reacții și din partea autorităților italiene. Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că aceștia „nu sunt bineveniți”, iar ministrul de interne Matteo Piantedosi a fost chemat în Parlament pentru a aduce clarificări privind desfășurarea agenților americani. 

Agenții ICE care vor fi trimiși la Milano fac parte din divizia Investigații de Securitate Internă, o divizie specializată în infracțiuni transfrontaliere și care participă frecvent la diverse evenimente internaționale. Agenții ICE care implementează politica de deportare a administrației de la Washington fac parte din divizia  de Operațiuni de Aplicare a Legii și Îndepărtare. 

Cu toate acestea, protestatarii au declarat: „Chiar dacă nu sunt aceleași, nu îi vrem aici”, citați de Associated Press

Jocurile Olimpice de Iarnă vor debuta pe 6 februarie, iar la ceremonia de deschidere vor participa vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, și secretarul de stat Marco Rubio.

 

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Cazul straniu al șoferului care a depășit limita de viteză cu 1 km/h. Ce amendă a primit
Gandul
Blestemul MasterChef și Chefi la cuțite: 11 concurenți au murit
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Exclusiv Libertatea: Adriana Georgescu, avocata prinsă cu șpaga de 60.000 de euro, a fost angajată la Ministerul Transporturilor la cabinetul liberalului Ion Popa, Grindeanu a semnat decizia
Libertatea
Leguma de 2 lei care te ferește cel mai bine de gripă. Se găsește în orice market din România, chiar și iarna
CSID
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Promotor