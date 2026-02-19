U2 lansează EP-ul „Days of Ash”, un manifest muzical împotriva violenței și abuzurilor ICE

U2 a revenit cu o surpriză, un nou EP intitulat „Days of Ash”. Membrii formației l-au descris ca fiind o serie de „cântece de sfidare”, inspirate de tensiunile și violențele recente la nivel mondial. Acest material cuprinde șase piese cu teme socio-politice pregnante, dintre care una face referire explicită la împușcăturile din Minneapolis, unde doi civili au decedat în urma intervenției agenților americani de imigrație (ICE), arată Euronews.

Lansarea survine la scurt timp după ce și Bruce Springsteen a prezentat o piesă de protest ce onorează victimele acelorași evenimente.

Melodia ce a stârnit discuții: „American Obituary”

Piesa de deschidere, „American Obituary,” reface povestea morții lui Renee Good, împușcată la 7 ianuarie în Minneapolis de către un agent ICE. Versurile aludă direct la tragedie și sunt încărcate de un simbolism vizual puternic.

Videoclipul piesei intensifică mesajul: Statuia Libertății apare cu ochii acoperiți de cuvântul „REDACTED”, iar imagini cu protestatari și graffiti cu mesajul „America Wake Up” completează atmosfera. Într-o altă secvență, statuia poartă o cravată roșie supradimensionată, element asociat simbolic cu fostul președinte american Donald Trump.

Piese care abordează conflicte globale

Celelalte melodii explorează teme precum compasiunea în fața violenței („The Tears Of Things”) și sacrificiul în război.

„Song of the Future” este un omagiu adus Sarinei Esmailzadeh, adolescenta iraniană care a fost ucisă după ce a participat la protestele mișcării „Woman, Life, Freedom” în 2022.

În „One Life At A Time,” U2 aduce în atenție decesul unui profesor palestinian ucis în Cisiordania, iar „Wildpeace” se inspiră dintr-un poem al poetului israelian Yehuda Amichai.

EP-ul culminează cu „Yours Eternally,” o colaborare cu Ed Sheeran și muzicianul ucrainean Taras Topolia, care a devenit soldat. Această piesă este structurată ca o scrisoare trimisă de pe front și va fi complementată de un scurt documentar, programat pentru lansare pe 24 februarie, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

Bono: „Aceste cântece nu puteau aștepta”

Într-un comunicat oficial, solistul Bono a declarat că piesele „nu puteau aștepta” și că sunt „cântece de sfidare, de revoltă și lamentație”, într-o perioadă pe care o descrie ca fiind „nebună și dezumanizantă”.

Artistul a confirmat, de asemenea, că un album complet urmează să fie lansat mai târziu în 2026.

Muzica de protest redevine un punct central

Prin „Days of Ash,” U2 se alătură unui curent ascendent de artiști care folosesc muzica drept platformă pentru reacție civică și politică. În contextul protestelor declanșate de incidentele din Minneapolis și al escaladării tensiunilor geopolitice globale, acest EP marchează una dintre cele mai explicite luări de poziție publică ale trupei din ultimii ani.

Materialul a fost însoțit și de o ediție specială a fanzinului istoric al trupei, Propaganda, care include interviuri exclusive și informații din spatele scenei proiectului.