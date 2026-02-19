Președintele Nicușor Dan: Ramadanul este un timp al reflecției, compasiunii și dialogului între religii

În mesajul adresat conducerii Cultului musulman și comunității musulmane din România, inclusiv etnicilor turci și tătari, șeful statului a accentuat importanța acestei perioade sacre pentru credincioșii musulmani și a evidențiat contribuția istorică, culturală și spirituală a comunității musulmane la dezvoltarea societății românești.

„Această perioadă sacră pentru credincioșii musulmani ne îndeamnă să privim cu respect la moștenirea spirituală, culturală și istorică pe care Comunitatea musulmană din România a dăruit-o țării noastre, contribuind la dialogul interetnic și la buna întâlnire dintre religii și culturi, în spiritul păcii, al ospitalității și al respectului pentru diversitate”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a arătat că luna Ramadanului reprezintă un prilej de reflecție asupra dimensiunii spirituale a existenței și de manifestare a compasiunii față de semeni, în special față de persoanele vulnerabile și marginalizate.

Totodată, el a atras atenția asupra importanței cultivării dialogului între marile tradiții religioase, într-un context internațional marcat de pierderea reperelor morale și de ascensiunea extremismului.

„Înțelegem cât este de important să cultivăm un spațiu al întâlnirii între marile tradiții religioase, care ne îndeamnă să ne respectăm reciproc, să ne apropiem unii de ceilalți printr-o mai bună cunoaștere și să ne solidarizăm în împlinirea binelui comun”, a precizat șeful statului.

Președintele a exprimat, de asemenea, recunoștința față de contribuția comunității musulmane la parcursul democratic și european al României și și-a reafirmat încrederea că buna conviețuire și prosperitatea vor continua să fie susținute în numele valorilor comune.

În finalul mesajului, Nicușor Dan a subliniat că Ramadanul, ca timp sacru al revelației Coranului, amintește de nevoia comună de sens, speranță și reînnoire spirituală, dincolo de diferențele religioase, urând comunității musulmane din România „bucuria unui nou început, în familii și în comunitate”.

Mesajul s-a încheiat cu urarea tradițională: „Ramadan Karim!”.