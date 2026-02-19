Ministerul Mediului anunță accelerarea reformei Natura 2000 pentru a evita sancțiuni europene

România a înregistrat progrese reale și vizibile în dosarul de infringement deschis de Comisia Europeană în 2025, referitor la neîndeplinirea obligațiilor privind siturile Natura 2000. După aproape un deceniu de întârzieri și blocaje administrative, autoritățile române au adoptat în ultimele șase luni 30% dintre planurile de management și măsurile de conservare care lipseau pentru zeci de arii protejate.

Aceste evoluții importante vin într-un moment în care respectarea directivei europene este esențială pentru accesul continuu la fonduri de miliarde de euro pentru investiții.

Natura 2000: avizul motivat din 2025 și întârzierile istorice

„În iunie 2025, a fost emis avizul motivat care privea nedesemnarea ca arii speciale de conservare a 169 de situri de importanță comunitară, lipsa unor obiective de conservare adecvate pentru peste 200 de situri și absența măsurilor de conservare pentru 10 situri punctuale. Situația era rezultatul unor întârzieri structurale acumulate în aproape nouă ani, inclusiv blocaje administrative, lipsa finanțării sustenabile pentru planurile de management și dificultăți instituționale generate de procesele de reorganizare”, se arată în comunicat.

Diana Buzoianu, ministrul mediului, apelor și pădurilor, a declarat că această problematică a devenit o prioritate clară pentru minister imediat după preluarea mandatului, subliniind importanța gestionării eficiente a dosarului pentru evitarea blocării investițiilor mari în infrastructură. „În 6 luni am muncit enorm și, iată, deja 30% din aceste planuri sau obiective au fost adoptate. Deci se poate”, a mai spus Buzoianu.

Pași concreți către conformarea cu Directiva Habitate

În ultimele șase luni, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) au deblocat o serie de proceduri administrative cruciale. Printre acestea se numără:

aprobarea organigramei și a regulamentului de organizare al noii structuri instituționale;

stabilirea metodologiei de evaluare și aprobare a planurilor de management pentru siturile Natura 2000;

urgentarea revizuirii unor planuri de management care prezentau carențe sau întârzieri;

adoptarea de hotărâri de Guvern pentru desemnarea unor noi arii speciale de conservare;

stabilirea obiectivelor de conservare pentru o parte dintre situri prin decizii ale ANMAP.

„Am discutat pe fondul avizului motivat, am stabilit un calendar clar și am arătat că se poate, dacă există seriozitate, asumare și rezultate. Așa arată negocierile făcute cu profesionalism la nivel european alături de partenerii noștri instituționali” a mai declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor și pădurilor.

Comisia Europeană a analizat 23 de astfel de decizii ale ANMAP și a constatat conformitatea acestora cu cerințele Directivei Habitate, deschizând calea pentru utilizarea lor și în evaluările aferente proiectelor cofinanțate din fonduri europene.

Colaborare interinstituțională pentru evitarea blocajelor de finanțare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a jucat un rol esențial în negocierea și în implementarea soluțiilor pentru depășirea blocajelor. Prin dialog constant și o abordare coordonată, autoritățile au reușit să elaboreze un calendar realist de conformare etapizat, monitorizat semestrial.

Această coordonare este considerată vitală pentru asigurarea continuității finanțării europene destinate proiectelor strategice în domenii precum infrastructura de transport, alimentarea cu apă și protecția mediului.

Ce urmează: calendarul pentru conformare completă până în 2028

Conform calendarului asumat de autoritățile române cu Comisia Europeană, procesul de adoptare și integrare a obiectivelor și măsurilor de conservare în planurile de management pentru toate siturile Natura 2000 va continua.

Până cel târziu în 2028, România și-a asumat să îndeplinească pe deplin toate prevederile Directivei 92/43/CEE privind habitatele naturale, eliminând astfel riscul unor noi sancțiuni și consolidând protecția ariilor naturale de importanță europeană.

Importanța planurilor de management Natura 2000

Rețeaua Natura 2000 este un pilon central al politicii de conservare a biodiversității în Uniunea Europeană, menit să protejeze habitatele naturale și speciile vulnerabile. Planurile de management și obiectivele de conservare sunt instrumente esențiale pentru punerea în aplicare a directivei și pentru evaluarea impactului proiectelor de infrastructură asupra mediului.

Adoptarea acestor planuri în timp util nu doar că răspunde cerințelor legislative europene, dar și asigură predictibilitate pentru investitori și administrația publică, sprijinind dezvoltarea durabilă și cofinanțarea proiectelor majore.