Greenpeace România: „Diana Buzoianu încalcă legea și trădează interesul public major”

Greenpeace România susține într-o postare pe Facebook că: „Diana Buzoianu încalcă legea și trădează interesul public major”.

Reacția vine după ce Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis miercuri în avizare interministerială proiectul de Ordonanță care reglementează zonele prioritare pentru biodiversitate. Actul normativ reprezintă un jalon asumat de România prin PNRR. Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat că neîndeplinirea jalonului ar atrage penalități financiare pentru statul român.

„Schimbăm paradigma complet față de cum au fost făcute lucrurile până acum”, a declarat Diana Buzoianu.

„Da, avem un jalon de îndeplinit prin PNRR și da, ne dorim să protejăm comorile noastre naționale, dar nu împotriva comunităților locale, ci alături de ele”, a mai transmis Buzoianu.

În replică, Greenpeace România arată că declararea zonelor prioritare pentru biodiversitate este cel mai mare proiect național de protejare a mediului și a bunăstării noastre în fața colapsului climatic și al biodiversității. Și activiștii de mediu sunt de acord că pentru România, aceasta este o obligație asumată prin PNRR, dar ei sunt în dezacord modalității în care suprafețele vor fi incluse în zonele de strictă protecție.

„Desemnarea lor este asumată de România și, mai mult, este o obligație legală și contractuală prin jalonul 13.2 din PNRR. Identificarea suprafețelor eligibile se face strict pe criterii de biodiversitate, iar desemnarea se realizează în interes public de către autoritate”, susține Greenpeace.

Potrivit activiștilor organizației de mediu, „Ministra Diana Buzoianu a încalcat cu bună știință legea atunci când a luat decizia de a propune un proiect de ordonanță de urgență care stabilește clar că aceste zone vor fi declarate doar cu acordul consiliilor locale, consiliilor județene, proprietarilor și administratorilor.

În lipsa unui sistem de compensații echitabil și funcțional de care tot Ministerul Mediului e responsabil, proprietarii și comunitățile locale vor refuza pe bună dreptate să-și includă suprafețe în zonele de strictă protecție”, a transmis Greepeace.

Reprezentanții organizației susțin că potrivit Constituției, avem dreptul la un mediu sănătos și nu poate fi restrâns prin veto de interesul privat. Mai mult, conform Codului Civil, dreptul de proprietate nu este absolut, acesta obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului.

Despăgubiri juste și prealabile

Greenpeace afirmă că Diana Buzoianu ar avea rețineri în acordarea de despăgubiri.

„Avem toate indicațiile să credem că Ministra se teme de obligația legală pentru plata unei despăgubiri juste și prealabile pentru proprietarii privați al căror drept de proprietate este afectat. Deși fondurile există la Administrația Fondului pentru Mediu, nu pare că există deschidere spre a le face disponibile.

Orice altă variantă înseamnă încălcarea legii, a contractului PNRR, trădarea interesului public și a proprietarilor privați.

Nici legea 57/2007 a ariilor protejate, și nici Codul Silvic, nu prevăd nicăieri acordul proprietarului”, este concluzia Greenpeace.