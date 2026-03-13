Țevi găsite care dau direct în mare. Buzoianu: Să vedem ce se deversa în apa din România

Ministrul Mediului afirmă că echipele din structurile de teritoriu au intensificat verificările în ultimele zile. Potrivit Dianei Buzoianu, descoperirea țevilor care duc direct în mare reprezintă o prioritate pentru inspectori, care trebuie să identifice sursa poluării.

Țevi descoperite în Marea Neagră

„Am descoperit inclusiv astăzi (n.r. – vineri), mergând pe teren, țevi care intrau în mare direct. Vor fi realizate controale astăzi cu privire la aceste aspecte, să vedem exact de unde provin acele țevi, ce se deversa în marea din România și evident să fie aplicate toate sancțiunile. Mesajul foarte clar pentru absolut toată lumea este că dorim o dezvoltare economică în zonă, dar o dorim cu respectarea legislației”, precizează ministrul.

Buzoianu subliniază că incidentele precum cel din Năvodari, unde a fost găsit un rezervor de gaz, nu trebuie să se repete.

„Dacă există astfel de rezervoare, ele trebuie să fie identificate și trebuie să fie controlată toată plaja din România pentru a putea să vedem dacă toate terenurile unde au fost înainte terase ilegale, care aveau bucătării și care ar fi putut să aibă de altfel și astfel de rezervoare îngropate ilegal. (…) Plajele din România nu trebuie să fie rezervoare, plajele din România trebuie să fie civilizate”.

Licitațiile pentru închirierea plajelor

În ceea ce privește noile licitații pentru închirierea plajelor, ministrul anunță un număr record de peste 300 de operatori interesați. Aceasta explică faptul că noile caiete de sarcini impun condiții stricte de civilizație și dotări moderne.

„Avem în momentul de față licitațiile care au caiete de sarcini care prevăd inclusiv criterii să fie accesibilizată zona pentru persoane cu dizabilități. Facilități inovatoare precum accesul la internet pentru persoanele care vin să folosească plajele respective, încărcarea pentru echipamentele electronice, materiale naturale care să poată să fie folosite, stuf sau lemn în loc de plastic”, adaugă Buzoianu.

Ministrul atrage atenția și asupra obligațiilor pe care autoritățile locale le-au ignorat în ultimele două decenii.

„Autoritățile de la nivel local sunt cele care de 20 de ani de zile au obligația să aducă utilități lângă plajă, ca operatorul economic să poată să folosească aceste utilități, și nu au făcut acest lucru. Ce vom face noi este că noi nu vom mai întoarce ochii în sensul în care să spunem că există utilități și sunt toate obligațiile respectate, atâta timp cât autoritățile locale nu-și respectă obligațiile”, a conchis ministrul Mediului.