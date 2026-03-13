Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea serviciului militar obligatoriu

Premierul Ilie Bolojan sugerează că autoritățile române nu iau în calcul, cel puțin pentru moment, să reintroducă serviciul militar obligatoriu. Nu s-a discutat despre asta în CSAT, susține Ilie Bolojan.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
13 mart. 2026, 15:40, Politic

Declarația a fost făcută vineri în timpul unei vizite pe care Ilie Bolojan a făcut-o în județul Bihor.

Premierul a fost întrebat despre introducerea serviciului militar obligatoriu și a răspuns că „nu s-a discutat în CSAT la ultima ședință” despre acest subiect.

„Așa cum știți MApN are proiectul de voluntariat în armată, are alocare prin buget, începând din acest an cel puțin o mie, două mii de tineri pot accesa acest program pe bază de voluntariat”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

Mai multe țări europene analizează scenariile privind introducerea serviciului militar obligatoriu ca urmare a crizelor mondiale. Altele au anunțat deja diferite programe bazate în special pe voluntariat. România a renunțat la serviciul militar obligatoriu în 2007.

