Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Naționale: „Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate”

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis duminică un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Naționale a României, spunând că principala provocare este îmbunătățirea funcționării instituțiilor și a administrației, astfel încât acestea să fie eficiente și corecte pentru toți cetățenii.

„Independenţa câştigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate”, a afirmat acesta.

„10 Mai – Ziua Independenţei Naţionale a României! Este data la care România a făcut un pas decisiv: şi-a asumat, fără echivoc, statutul de stat independent”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

El a amintit că, în 1877, prin curajul și viziunea unor lideri precum Mihail Kogălniceanu și Carol I, România și-a proclamat independența și a dovedit pe câmpul de luptă că libertatea trebuie câștigată și apărată.

„Atunci au fost puse bazele unui stat modern şi funcţional. Astăzi, provocarea este o funcţionare mai bună a instituţiilor şi a administraţiei, eficientă şi corectă pentru toţi cetăţenii săi. România are nevoie de reforme profunde în administraţie, economie şi servicii publice. Independenţa câştigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate şi la continuarea modernizării statului, prin instituţii solide, reducerea risipei şi recâştigarea încrederii cetăţenilor”, a adăugat Ilie Bolojan.

Acesta a mai declarat că, la fel cum prima generație de lideri ai României moderne a schimbat destinul țării, „şi noi avem datoria să ducem România mai departe, prin muncă, seriozitate şi decizii corecte”.

„Dumnezeu să aibă în pază ţara noastră! La mulţi ani, România!”, a transmis Ilie Bolojan.