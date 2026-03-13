Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan, apel la responsabilitatea profesorilor. Le cere să nu genereze acțiuni care afectează copiii

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri despre nemulțumirile profesorilor și despre posibilitatea de a fi boicotată simularea examenelor naționale. Prim-ministrul a transmis că înțelege nemulțumirile dascălilor, dar face apel la responsabilitate.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat că este conștient de nemulțumirile profesorilor legate de creșterea normei didactice, dar că aceste nemulțumiri nu trebuie să se răsfrângă asupra elevilor.

„În afară de discuțiile care sunt în această zonă, consider că este responsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională și a dascălilor, că atunci când suntem în serviciu public, pe o funcție mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru. Sigur că măsurile de creștere a normei didactice anul trecut nu au fost populare, dar una este acest lucru și alta este să generezi acțiuni care afectează copii”, a declarat Ilie Bolojan.

