G4Media: Hubert Thuma lansează un avertisment la adresa premierului Ilie Bolojan, pe fondul tensiunilor din PNL și al presiunilor PSD

Potrivit informațiilor G4Media, Hubert Thuma a postat marți un mesaj pe grupul de discuții al șefilor de organizații liberale. În el, îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru modul în care ar fi fost tratat județul Ilfov în proiectul de buget.

„În urmă cu aproximativ 3 săptămâni, am avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan, care mi-a promis că vom avea o discuție, împreună cu colegii noștri Ciprian Ciucu, George Tuță și Paul Moldovan, despre bugetul regiunii București-Ilfov. Din păcate, această discuție nu a mai avut loc. Și înțeleg că astăzi Bugetul se va publica în Monitorul Oficial. Iar Ilfovul, din nou, pare să fie tratat cu dispreț. Vreau să vă asigur că acțiunile pe care le voi întreprinde în perioada următoare nu reprezintă altceva decât apărarea intereselor și drepturilor celor 1 milion de oameni care locuiesc în Ilfov. De asemenea, cred că e bine să ne amintim că PNL nu înseamnă numai București. PNL are 1.150 de comunități conduse de primari liberali și toți oamenii merită respect și echitate”, a transmis Hubert Thuma în mesajul citat de G4Media.

Tensiuni în interiorul PNL

Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov, este considerat unul dintre principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan în interiorul partidului. El controlează mai multe organizații liberale și are susținere în rândul unor parlamentari. De asemenea, Thuma se află într-un conflict politic cu Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului susținut de Ilie Bolojan. „Hubert Thuma își coordonează mișcările politice cu liderii PSD, iar ținta este debarcarea lui Ilie Bolojan”, a declarat un lider PNL pentru G4Media.

Mesajul lui Thuma apare în contextul presiunilor venite din partea PSD pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru. Sorin Grindeanu a anunțat recent că PSD va organiza un referendum intern în partid. Primarii social-democrați vor fi întrebați dacă îl mai susțin pe Ilie Bolojan în funcția de premier. De asemenea, dacă mai doresc continuarea coaliției de guvernare cu USR.

În același timp, parlamentarii PSD au anunțat că vor depune mai multe amendamente la bugetul adoptat de Guvern pentru a promova măsuri de protecție socială.

Cum ar putea fi schimbat premierul

Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit din funcția de prim-ministru fie prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, fie prin demisia din funcție. Premierul a declarat în repetate rânduri că va pleca dacă își pierde sprijinul coaliției de guvernare. În acest context, președintele României, Nicușor Dan, a evitat să se pronunțe ferm asupra tensiunilor politice.

„Haideți să închidem mai întâi discuția cu bugetul și, așa cum am spus de două ori mai devreme, această discuție va fi închisă. Sunt decizii, sunt, cum să spun, contradicții uneori la nivel personal între oameni care trebuie să ia decizii din partea partidelor din Coaliție. E mult mai bine ca tipul acesta de decizii să fie luat fără o mare expunere publică, tocmai pentru ca să nu îngrijoreze și societatea, și piețele financiare, de care – asta este situația – depindem. Ăsta este răspunsul meu. Mai departe, democratic, fiecare partid, față de chestiuni esențiale din activitatea sa politică, este liber să o facă. Dacă am putea cu mai puține turbulențe mediatice, ar fi mai bine”, a declarat Nicușor Dan.