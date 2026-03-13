Prima pagină » Politic » Tensiune în Marea Caraibilor. Oficialii cubanezi confirmă că au început negocierile cu americanii

Oficialii cubanezi au început negocierile cu americanii. Anunțul a fost făcut vineri de președintele Cubei. Anterior, s-a spus că după Iran și Venezuela, Cuba ar putea intra în atenția lui Donald Trump.
13 mart. 2026

Cuba a purtat „discuții” cu Statele Unite, a anunțat președintele cubanez Miguel Díaz-Canel, potrivit Le Figaro.

„Aceste discuții au avut ca scop găsirea de soluții, prin dialog, la disputele care există între cele două națiuni ale noastre”, a transmis președintele Cubei.

Miguel Díaz-Canel a făcut anunțul vineri, în timpul unui discurs difuzat la televiziunea națională. El a spus că „oficialii cubanezi au purtat recent discuții” cu reprezentanți ai Statelor Unite.

În ultima perioadă, președintele american Donald Trump a vorbit de mai multe ori despre preluarea amicală a Cubei. Trump a sugerat că administrația sa ar putea să-și îndrepte atenția asupra Havanei atunci când operațiunile militare împotriva Iranului se vor încheia.

„Ar putea fi o preluare amicală. S-ar putea să nu fie o preluare amicală. (…) Nu au energie. Nu au bani. Sunt în mare pericol din motive umanitare și nu vrem să vedem asta”, a declarat Donald Trump.

Aliații lui Trump au vorbit public despre perspectiva ca țara insulară să devină subiectul unei alte decizii majore privind politica externă.

„Următoarea este Cuba”, a declarat senatorul republican Lindsey Graham la Fox News, la scurt timp după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei după operațiunea militară din 3 ianuarie de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez.

Americanii au întrerupt efectiv aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și s-au angajat să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei. Confruntată cu numeroase întreruperi de curent și o penurie de combustibil, Cuba a adoptat măsuri de raționalizare pentru a proteja serviciile esențiale.

