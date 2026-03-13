Ciprian Ciucu, împuternicit să demareze audit extern la STB şi la Termoenergetica Bucureşti

„Audit la Societatea de Transport Bucureşti STB SA şi la C.M. Termoenergetica Bucureşti! La solicitarea sa, primarul general Ciprian Ciucu a fost împuternicit astăzi de consilierii generali să demareze declanşarea auditului extern la cele două companii”, anunţă Primăria Municipiului București, într-o postare pe Facebook.

PMB menționează că atât STB, cât și Termoenergetica București au acumulat datorii mari la furnizori și la ANAF. În plus, Primăria Capitalei suportă 84% din cheltuielile STB și 60% din cele ale companiei Termoenergetica.

„Să vă dau două cifre pentru a înțelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Brașovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil!”, a afirmat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Auditul extern va evidenția care sunt situațiile financiare, de unde vin cele mai mari pierderi și modul în care funcționează atât STB, cât și Termoenergetica.

După acest demers, „se vor stabili cele mai bune soluții pentru a remedia problemele și a eficientiza funcționarea celor două companii”, se mai arată în anunțul PMB.

STB a anunțat un plan pentru redresarea financiară

În luna februarie, Societatea de Transport București (STB) a anunțat un plan în 12 pași pentru redresarea financiară. Societatea are datorii care se ridică la 1,6 miliarde de lei.

Unele măsuri propuse vizează reducerea la jumătate a numărului de directori, actualizarea tarifelor, programe de plecări voluntare și reorganizare, dar și reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal.