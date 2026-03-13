UE acordă industriei camioanelor mai mult timp pentru reducerea emisiilor

Decizia a fost adoptată joi în primă lectură și modifică regulamentul european care stabilește standardele de emisii pentru camioane și alte vehicule grele. Scopul este înlesnirea respectării obiectivelor climatice, în condițiile în care infrastructura de încărcare pentru camioanele electrice nu se dezvoltă suficient de rapid în Europa.

Cum se schimbă regulile

Potrivit noilor reguli, producătorii de camioane vor putea genera mai ușor „credite de emisii” în perioada de raportare 2025-2029 dacă emisiile reale ale vehiculelor lor sunt sub nivelul țintelor stabilite. Aceste credite funcționează ca un mecanism de flexibilitate: ele pot compensa emisiile mai ridicate ale altor modele și îi ajută pe producători să rămână în limitele impuse de legislația europeană.

Anterior, calculul era raportat la o traiectorie de reducere mai strictă. Noul sistem permite acumularea acestor credite dacă emisiile sunt sub ținta specifică, ceea ce oferă companiilor o marjă mai mare de adaptare în anii dinaintea obiectivelor mai dure din 2030.

De ce a fost nevoie de această modificare

Parlamentul European a argumentat că infrastructura de încărcare pentru camioane electrice pe autostrăzi este încă insuficientă în multe state membre. În aceste condiții, producătorii și transportatorii ar putea întâmpina dificultăți în tranziția rapidă către vehicule cu emisii zero.

Modificarea permite industriei să genereze mai multe credite de emisii înainte de 2030, ceea ce ar putea încuraja lansarea mai devreme a camioanelor cu emisii reduse sau zero, fără a penaliza companiile în perioada de tranziție.

Obiectivele climatice ale UE rămân neschimbate

Chiar dacă mecanismul oferă mai multă flexibilitate, țintele de reducere a emisiilor nu sunt modificate. Regulamentul privind vehiculele grele face parte din strategia Uniunii de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 față de nivelurile din 1990 și de a ajunge la neutralitate climatică până în 2050.

Ce vehicule nu sunt vizate

Noile reguli nu se aplică autobuzelor urbane, deoarece electrificarea acestora este deja într-un stadiu avansat, iar utilizarea lor nu depinde de infrastructura de încărcare de pe autostrăzi.

Ce urmează

După poziția adoptată de Parlamentul European, regulamentul trebuie finalizat în cadrul procedurii legislative cu Consiliul Uniunii Europene. Odată publicat în Jurnalul Oficial al UE, actul va intra în vigoare la 20 de zile după publicare și va fi aplicabil direct în toate statele membre.

Pentru industria transporturilor, modificarea înseamnă o tranziție mai graduală către camioane cu emisii reduse în următorii ani, fără schimbarea obiectivelor climatice pe termen lung ale Uniunii.