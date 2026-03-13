Prima pagină » Știri externe » Creșterea economică a SUA a fost revizuită brusc în scădere

Creșterea produsului intern brut (PIB) al Statelor Unite în ultimul trimestru al anului 2025 a fost revizuită brusc în scădere vineri, la 0,7% în rată anualizată, față de 1,4% estimat anterior.
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
13 mart. 2026, 16:08, Economic

Revizuirea ce indică scăderea a venit ca o surpriză pentru piețe, care se așteptau ca activitatea să fie ușor revizuită în creștere, conform consensului publicat de MarketWatch, potrivit Le Figaro. Biroul de Analiză Economică (BEA), serviciul statistic care a elaborat raportul, explică faptul că nivelurile exporturilor, consumului, investițiilor și cheltuielilor guvernamentale fuseseră anterior supraestimate.

Statele Unite ale Americii pun accent pe rata anualizată, care proiectează schimbările observate pe parcursul trimestrului pe întregul an.

Trump dă vina pe democrați pentru scădere

Estimarea inițială, publicată pe 20 februarie, stârnise deja agitație în țara condusă de Donald Trump, fiind mult sub performanța celor două trimestre precedente. Președintele republican a reacționat pe rețeaua sa de socializare Truth chiar înainte de publicarea oficială, dând vina pe opoziția democrată pentru această scădere bruscă. Opoziția democrată se ciocnise cu partidul republican pe tema bugetului anual, ceea ce a dus la o închidere a guvernului în toamnă, cea mai lungă din istoria țării.

Indicele inflației rămâne peste ținta Rezervei Federale

Biroul de Analiză Economică a publicat, de asemenea, vineri, indicele inflației PCE pentru luna ianuarie. Deși a încetinit ușor (la 2,8% față de anul precedent, față de 2,9% în decembrie), acesta rămâne peste ținta Rezervei Federale (Fed) de 2%. Acest lucru este deosebit de semnificativ având în vedere că inflația de bază (excluzând prețurile volatile la energie și alimente) s-a accelerat în ianuarie, ajungând la 3,1% față de 3% în luna precedentă. Analiștii se așteaptă ca inflația să revină din cauza impactului războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie și a costurilor de producție.

