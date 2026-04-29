Prețul petrolului crește, în ciuda ieșirii EAU din OPEC

Mișcarea vine într-un moment global tensionat, marcat de conflictul cu Iran și de blocada prelungită a strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial, scrie Euronews. După anunț, prețurile petrolului au scăzut inițial cu 2–3%, pe fondul anticipațiilor că Emiratele Arabe Unite ar putea crește producția, generând surplus de ofertă. Ulterior, tendința s-a inversat rapid, pe fondul riscurilor geopolitice. La momentul redactării, petrolul american WTI depășea 105 dolari/baril, iar cotația Brent trecea de 112 dolari/baril, ambele în creștere cu aproximativ 4% față de minimele atinse după anunț.

Decizie strategică după ani de tensiuni

Ieșirea EAU din OPEC vine după ani de tensiuni cu Arabia Saudită privind cotele de producție. Abu Dhabi a investit peste 150 de miliarde de dolari în compania națională ADNOC pentru a-și crește capacitatea la cinci milioane de barili pe zi. În cadrul OPEC, însă, o mare parte din această capacitate a rămas neutilizată, ceea ce a determinat autoritățile să prioritizeze interesele naționale și flexibilitatea strategică. Decizia este considerată o lovitură importantă pentru coeziunea cartelului, Emiratele fiind al treilea cel mai mare producător din organizație.

Blocada din strâmtoarea Ormuz amplifică incertitudinea

Situația din strâmtoarea Ormuz rămâne factorul dominant pentru piețe. Închiderea prelungită a rutei a scos din circuit aproximativ 12% din oferta globală de petrol, potrivit estimărilor Agenției Internaționale pentru Energie. Impactul este comparabil sau chiar mai mare decât în crize istorice precum războiul din Golf sau conflictul Iran-Irak. Donald Trump a extins recent armistițiul temporar dintre SUA și Iran, mediat de Pakistan, însă negocierile rămân fragile. Teheranul a propus redeschiderea strâmtorii în schimbul ridicării blocadei navale și al încetării ostilităților, însă Washingtonul insistă asupra unui acord mai amplu, inclusiv pe tema programului nuclear iranian.

Marile companii energetice profită

În ciuda incertitudinii, marile companii petroliere internaționale beneficiază de creșterea prețurilor. Grupuri precum BP, Shell, TotalEnergies sau ExxonMobil ar putea înregistra creșteri semnificative ale fluxurilor de numerar, estimate la 5-10% pentru fiecare majorare de 10 dolari a prețului petrolului. Ieșirea EAU din OPEC adaugă un nou nivel de incertitudine într-un moment deja tensionat. Lipsa coordonării între marii producători și riscurile geopolitice ridicate transformă piața petrolului într-un spațiu volatil, unde prețurile sunt influențate simultan de ofertă, politică și securitate globală.