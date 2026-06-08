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Metropolitan Life înregistrează o creștere de 16,60% a primelor brute subscrise în primul trimestru din 2026

Metropolitan Life, unul dintre cei mai importanți jucători din piața asigurărilor de viață din România, a încheiat primul trimestru din 2026 cu prime brute subscrise în valoare de 278.561.340 lei, în creștere cu 16,60% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Metropolitan Life înregistrează o creștere de 16,60% a primelor brute subscrise în primul trimestru din 2026
Mediafax
08 iun. 2026, 18:12, Comunicate
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În comparație cu primul trimestru din 2025, când valoarea primelor brute subscrise a fost de 238.911.749 lei, evoluția din 2026 indică un început de an solid pentru companie.

„Într-un context în care nevoia de siguranță financiară devine tot mai prezentă în deciziile românilor, începutul de an arată o evoluție pozitivă pentru Metropolitan Life și pentru direcția pe care o construim pe termen lung. Creșterea primelor brute subscrise reflectă interesul tot mai mare pentru soluții de protecție relevante, ușor de înțeles și adaptate etapelor diferite din viața clienților noștri. Pentru noi, prioritatea rămâne aceeași: să fim aproape de oameni cu servicii clare, accesibile și cu o experiență cât mai facilă”,a declarat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.

Totodată, în primele trei luni ale anului 2026, Metropolitan Life a plătit indemnizații brute în valoare totală de 83.812.393 lei, în creștere cu 26,57% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când valoarea acestora a fost de 66.218.366 lei.

Evoluția din primul trimestru susține direcția Metropolitan Life de a dezvolta soluții de asigurare relevante pentru nevoile actuale ale clienților și de a contribui la creșterea nivelului de protecție financiară pe piața locală. Compania continuă să investească în digitalizare, simplificarea interacțiunilor cu clienții și consolidarea serviciilor oferite în România.

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