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Metropolitan Life lansează asigurarea Viață bună pentru despăgubiri financiare pentru situațiile neprevăzute din viața de zi cu zi

Metropolitan Life anunță lansarea asigurării de accident Viață bună, un produs conceput pentru a oferi sprijin financiar complet în cazul accidentelor, de la primele tratamente până la recuperarea completă. Noua asigurare vine în întâmpinarea nevoilor unui public activ, care pune preț pe experiențe și caută soluții simple, relevante și ușor de utilizat.
Metropolitan Life lansează asigurarea Viață bună pentru despăgubiri financiare pentru situațiile neprevăzute din viața de zi cu zi
Mediafax
04 iun. 2026, 18:02, Comunicate
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Într-o piață în care consumatorii sunt tot mai selectivi, Metropolitan Life identifică un spațiu neadresat: nevoia oamenilor aflați în fața unor situații obișnuite, dar costisitoare, de a beneficia de o despăgubire financiară, exact în acele momente care le pot da planurile peste cap. Asigurarea Viață bună nu promite că lucrurile nu se întâmplă, ci oferă sprijin concret atunci când se întâmplă.

„La Metropolitan Life, credem că protecția financiară trebuie să fie la fel de dinamică precum viața oamenilor pe care îi protejăm. Asigurarea Viață bună este construită pe o premisă simplă: să fii pregătit pentru neprevăzut, fără să renunți la nimic din ceea ce îți place să faci. Nu este o asigurare pentru scenarii extreme, ci un partener de zi cu zi, care îți oferă liniștea de a ști că, dacă ceva nu merge conform planului, ai sprijinul financiar necesar pentru a merge mai departe. Această lansare reconfirmă angajamentul nostru de a dezvolta produse relevante, accesibile și adaptate stilului de viață al românilor.”, Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.

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