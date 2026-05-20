Tot mai multe cereri pentru abonamentele de parcare în Capitală

Primăria Capitalei anunță că numărul cererilor pentru abonamente de parcare a crescut în perioada 1-15 mai cu 75% față de persoade similare din luni anterioare.
Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Cosmin Pirv
20 mai 2026, 11:06, Social
Potrivit autorităților locale, de la 1 mai, de când a fost eliminată gratuitatea pentru mașinile hibrid, până la 15 mai, au fost înregistrate 2.620 de cereri de abonamente, cu 75% mai multe față de perioadele similare din lunile precedente.

În perioada menționată, încasările au ajuns la peste 8,4 milioane de lei, față de 4,8 milioane în primele două săptămâni din martie.

Primăria anunță că, prin Compania Municipală Parking București, se amenajează mai multe locuri de parcare cu plată. Aproximativ 1.400 de locuri noi au fost marcate din martie și până în prezent, pe următoarele șosele: Bretea Eroilor, Dimitrie Gerota, Traian Vasile, Feroviarilor, Constantin Sandu Aldea, Strada Italiană, Brezoianu, Iancu de Hunedoara 3, Paris 2, Cameliei, Petru Poni, Iacob Negruzzi, Constantin Disescu, Constantin Arion, Turnul Eiffel, Ghica Tei, Dorin Pavel, Petru Tei, Teiul Doamnei, Ghica Tei, Doamna Ghica 3.

Alte 2.000, existente, au fost retrasate.

Astfel, s-a ajuns la 47.520 de locuri de parcare, față de 46.000 câte erau la începutul anului.

De asemenea, se lucrează pentru amenjarea unor noi locuri de parcare pe Șoseaua Viilor și pe Str. Victor Manu.

Prețuri

Locurile de parcare marcate cu albastru costă:
5 lei / oră
30 lei / zi
500 lei / lună

Achitarea tarifului îți permite să parchezi pe orice loc disponibil din București.

Pentru riverani, prețurile sunt de 50 de lei / lună sau 500 de lei / an, cu respectarea condițiilor de eligibilitate (mașină înmatriculată în București, adresă de domiciliu / reședință în București și parcaj public cu plată la adresa de reședință sau în proximitatea acesteia).

Parcarea se plătește în intervalul orar 08.00 – 20.00, prin SMS la 7576, prin aplicațiile mobile Parking București, AmParcat, Qport; cu cardul la parcometre sau cash, la automatele SelfPay din magazinele din proximitate.

