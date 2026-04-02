Ciucu s-a răzgândit! Mașinile electrice vor putea parca gratuit în Capitală până la sfârșitul lui 2027

Măsura vine după ce un amendament susținut de USR București a fost aprobat, menținând una dintre facilitățile importante pentru mobilitatea electrică în Capitală. Inițial, proiectul prevedea eliminarea completă a gratuității, inclusiv pentru mașinile electrice.

În forma finală adoptată, doar mașinile hibride vor pierde acest avantaj începând cu 1 mai 2026, în timp ce autoturismele electrice își păstrează gratuitatea încă aproape doi ani.

De la eliminare totală la compromis politic

Decizia marchează o schimbare importantă față de poziția inițială a primarului general Ciprian Ciucu, care propusese eliminarea tuturor gratuităților din parcările publice. Edilul a argumentat că sistemul actual nu mai este sustenabil și că încurajează supraaglomerarea orașului.

„Parcarea gratuită transmite că mașina este soluția” și contribuie la ocuparea excesivă a spațiului public, în detrimentul pietonilor și transportului alternativ, a explicat acesta anterior.

Mai mult, Ciucu a susținut în repetate rânduri că numărul gratuităților acordate depășește numărul locurilor disponibile, ceea ce face sistemul ineficient și dificil de gestionat.

Cum s-a ajuns la actuala facilitate

Gratuitatea pentru mașinile electrice și hibride a fost introdusă în București în urmă cu aproximativ 10 ani, ca măsură de stimulare a transportului nepoluant. Ulterior, aceasta a fost prelungită, ultima dată în 2022.

În contextul creșterii numărului de vehicule electrice și al presiunii asupra locurilor de parcare, autoritățile au început să reevalueze această politică. Propunerea inițială a primarului a generat însă controverse și negocieri politice în Consiliul General.

Amendamentele depuse de consilierii USR, susținute ulterior și de alte grupuri politice, au dus la forma finală a proiectului, care păstrează gratuitatea doar pentru mașinile electrice.

Menținerea facilității este văzută de susținători ca un stimulent important pentru reducerea poluării și pentru încurajarea tranziției către mobilitate electrică. În același timp, criticii avertizează că astfel de măsuri pot contribui la aglomerarea orașului și la utilizarea excesivă a spațiului public.