Ciucu, despre propunerea eliminării gratuităților pentru parcări: Serviciul public de parcări nu își mai justifică existența

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a propus eliminarea tuturor gratuităților acordate în parcările administrate de instituția pe care o conduce și a explicat de ce a luat această decizie inclusiv în cazul mașinilor electrice. Edilul a subliniat că parcarea gratuită stimulează supraaglomerarea spațiului public și această idee transmite că „mașina este soluția”.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 apr. 2026, 10:29, Politic

Într-o postare pe Facebook, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat faptul că actualul sistem nu mai este sustenabil și că parcarea gratuită stimulează supraaglomerarea spațiului public.

„Văd că mi se dau dau lecții de ecologie urbană de către unii care confundă politicile de mediu cu cele de mobilitate. OK, primesc lecții, nu am nicio problemă, dar mai înainte aș vrea să vă argumentez de ce am luat decizia de a propune eliminarea tuturor gratuităților acordate parcărilor, inclusiv pentru electrice în zona centrală, acolo unde PMB are parcări. În primul rând pentru că astăzi serviciul public de parcări nu își mai justifică existența: există cca. 90.000 de gratuități pentru cca. 45.000 de locuri de parcare. E doar absurd”, a scris edilul într-o postare pe Facebook.

El a explicat de ce a luat decizia de a propune eliminarea acestor gratuități la parcări, inclusiv pentru mașinile electrice.

„De ce am decis să propun eliminarea gratuității, inclusiv la electrice: Mașinile electrice ocupă același spațiu ca cele termice; Parcarea gratuită stimulează supraaglomerarea domeniului public; Reduce spațiul pentru pietoni, biciclete, transport public;  Aduce inechitate socială: proprietarii de mașini electrice sunt, în medie, mai înstăriți; Cetățenii fără mașină subvenționează indirect parcarea lor gratis, a celor cu electrice”, a completat Ciprian Ciucu.

Ciucu: Parcarea gratuită transmite că „mașina este soluția”

Primarul general al Capitalei a mai evidențiat și faptul că ideea de parcare gratuită „transmite că „mașina este soluția” și că „în orașele civilizate sunt și alte soluții cum ar fi transportul în comun, astăzi Centrul fiind bine afluit”.

„Aerul curat se obține cu Zone cu Emisii Reduse (va urma, am dat în lucru câteva zone pe care să pilotăm astfel de politici!) și prin infrastructura de încărcare! Dați-mi timp și veți vedea!”, a mai adăugat edilul.

Potrivit acestuia, parcarea în București este în continuare accesibilă.

„Cca. 16,5 lei pe zi, dacă îți faci abonament. Nu cred eu că cei care își cumpără electrice își bazează decizia în această gratuitate. Au alte motive, inclusiv nobile și au respectul meu”, a conchis primarul general.

