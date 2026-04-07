Ciucu: Sunt mai mulți angajați decât trebuie în Primăria București. 400 de posturi, în vizorul reorganizării

Edilul a sugerat că situația actuală este rezultatul unor acumulări din ultimii ani, în care schemele de personal au fost extinse fără o corelare reală cu nevoile instituției.

Ciucu: Fiecare primar nou a adus personal

Ciucu a spus că în prezent Primăria are aproximativ 970–980 de angajați, în timp ce schema totală ajunge la circa 1.200 de posturi, însă numărul este mult peste necesar.

„Nu e nevoie de oameni în plus. Sunt mai mulți decât trebuie”, a declarat primarul.

El a explicat că există direcții cu zeci de angajați unde activitatea este dezechilibrată: „Sunt direcții care aveau 80–90 de angajați. I-am întrebat cu câți lucrează efectiv și mi-au spus 45–50. Pe restul i-am întrebat ce fac”.

Ciucu spune că s-a ajuns la această situație în timp, prin majorări succesive ale schemelor de personal.

„S-au umflat schemele. Când a venit un primar nou, a mai adus și el oameni”, a spus edilul.

Potrivit acestuia, reorganizarea vizează aproximativ 400 de posturi, însă nu este vorba exclusiv despre concedieri: „Nu este un obiectiv să-i concediezi. Obiectivul este să faci primăria funcțională”, a spus Ciucu.

Până acum, circa 180 de persoane au plecat deja din primărie și instituțiile subordonate.

Redistribuiri de personal

Primarul a precizat că o parte dintre angajați ar putea fi mutați în zone unde există deficit de personal.

„Pe o parte dintre ei îi putem transfera acolo unde avem nevoie, de exemplu la Administrația Străzilor, ca să nu îi pierdem”, a explicat Ciucu.

El a insistat că administrația are nevoie de „oameni competenți, integri și bine pregătiți, care au rezultate în spate”.

Instituții comasate

Ciucu a vorbit și despre reorganizarea unor instituții din zona culturală, prin comasarea mai multor entități mici într-una singură. „Vorbim despre instituții cu 3, 5 sau 10 angajați, fără impact. Legal, oricum trebuia să ajungem aici pentru că nu ai voie să ai instituții cu mai puțin de 50 de angajați”, a explicat edilul.

Primarul Capitalei a făcut referire și la lipsa controlului asupra unora dintre aceste instituții: „Erau instituții scăpate de sub orice control, cu directori de 20 de ani, cu propriile rețele și interese. Nu mai merge așa”.

Ciucu a precizat că, odată cu reorganizarea, proiectele culturale vor fi păstrate, însă contractele pe care le consideră nejustificate vor fi eliminate.

„Ceea ce este bun merge mai departe și va fi finanțat. Dar contractele ciudate nu mai merg mai departe”.

Companiile municipale nu pot fi închise

Edilul a criticat situația companiilor municipale, spunând că acestea nu pot fi desființate, deși procedura a fost începută încă din mandatul lui Nicușor Dan, din cauza blocajelor din instanță.

„USR și PNL au inițiat lichidarea acestor companii, dar procesele sunt blocate în justiție”, a declarat Ciucu.

Primarul a spus că, deși administrația a făcut pașii necesari pentru închiderea firmelor, deciziile sunt întârziate de instanțe. „Am chemat lichidatorii, noi am făcut tot ce ține de noi. În justiție, însă, termenele sunt amânate peste termene”, a afirmat edilul.

Deși nu mai au activitate, unele dintre aceste companii continuă să genereze costuri: „Sunt administrații speciale care iau bani de ani de zile și nu fac nimic”, a spus Ciucu.

În acest context, primarul a anunțat că va propune reducerea veniturilor acestor structuri până la finalizarea proceselor: „Le voi reduce veniturile, pentru că oricum nu fac nimic”.

Potrivit lui Ciucu, din cele 24 de companii municipale, doar 10 mai sunt active în prezent.

„Nu este vina primăriei că aceste procese durează atât de mult în justiție”, a spus Ciucu.

Ciucu: Prea multe gratuități

În paralel, primarul a anunțat eliminarea unor facilități, inclusiv pentru mașinile hibride și electrice, în contextul în care numărul de gratuități depășește capacitatea locurilor de parcare.

„Avem 90.000 de gratuități la 45.000 de locuri de parcare”, a spus Ciucu. De asemenea, primarul a sugerat că sistemul este folosit abuziv: „Nu sunt 5.700 de ziariști în București. Este clar că sistemul este abuzat”.

„E normal să avem bani pentru investiții dacă le lăsăm pe toate gratuite?”, a adăugat Ciucu, explicând că aceste gratuități afectează direct bugetul Capitalei.

Termoficarea, prioritară

Ciucu a vorbit și despre sistemul de încălzire al Capitalei, spunând că investițiile trebuie să continue în rețeaua centralizată.

„Rețeaua electrică nu suportă trecerea masivă pe centrale de apartament”, a afirmat acesta.

El a avertizat și asupra riscurilor asociate extinderii sistemelor individuale pe gaz. „Crește foarte mult pericolul pentru explozii. Nu este o soluție”, a spus primarul.