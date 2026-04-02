Ciprian Ciucu: Arena Națională este subutilizată și produce pierderi importante

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat o dezbatere despre Arena Națională care va avea loc vineri. El spune că trebuie găsite soluții pentru reducerea cheltuielilor.
Ciprian Ciucu: Arena Națională este subutilizată și produce pierderi importante
Foto: facebook/Ciprian Ciucu﻿
Cosmin Pirv
02 apr. 2026, 18:25, Politic

Ciprian Ciucu susține că Arena Națională este subutilizată și înregistrează pierderi.

„Arena Națională, administrată de către PMB, simbol important al Bucureștiului este subutilizată și, din păcate, produce pierderi bugetare importante. De exemplu, anul trecut întreținerea și reparațiile ne-au costat cumulat cca. 29.000.000 lei. Încasările au fost de cca. 9.500.000 lei, aproximativ o treime din costuri”, a scris joi pe Facebook Ciprian Ciucu.

El susține că încearcă să găsească soluții pentru a reduce cheltuielile și pentru menținerea Arenei Națională în cea mai bună formă pentru a putea găzdui evenimente sportive, dar și spectacole sau festivaluri mari.

Primarul general anunță că vineri la Arena Națională va avea loc o dezbatere, la care au fost invitați mai mulți factori interesați printre care FRF, LPF, dar organizatorii mari de evenimente din țară.

Variante luate în calcul

„Cum statul nu este cel mai bun administrator, vom evalua mai multe opțiuni, astfel încât arena să beneficieze de un program predictibil peste an, dar să și atragem mari evenimente sportive și concerte care să-i asigure un buget care să acopere cheltuielile și, de ce nu, să ne aducă un profit”, adaugă primarul.

Ciucu arată că se iau în calcul mai multe opțiuni:
(1) să rămână în administrarea unei structuri dedicate a PMB
(2) să fie concesionată, transparent, pe baze competitive unui consorțiu cu capacitate financiară mare, care să o administreze
(3) să fie dezvoltată o asociere în participațiune, tot transparent și competititiv sau orice altă formulă care să-i exploateze potențialul și care să-i asigure o finanțare care să acopere mentenanța, reparațiile și cheltuielile pentru investiții.

