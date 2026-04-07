MApN face ultimele pregătiri pentru programul Soldat gradat voluntar în termen

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a vizitat marți Batalionul 265 Poliție Militară, una dintre unitățile militare în care se va desfășura instruirea soldaților și gradaților voluntari în termen (SGVT).

Programul are ca obiectiv formarea unei rezerve operaționale tinere și bine pregătite, susțin reprezentanții ministerului.

„Ne dorim ca prin acest program să formăm nu doar militari bine instruiți, ci și cetățeni pregătiti pentru provocările actuale. SGVT reprezintă o investiție atât în capacitatea de apărare, cât și în reziliența societății românești”, a declarat ministrul apărării naționale.

În funcție de rezultatele obținute, tinerii vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare.

MApN arată că Armata României oferă condiții moderne de cazare, hrănire, instruire și pregătire fizică.

În urma aprobării bugetului, MApN a demarat procesul de avizare a actelor normative necesare implementării programului SGVT.

Pentru anul 2026 este planificată instruirea a aproximativ 3.500 de tineri.