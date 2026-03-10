Discuții la MApN despre contractul de achiziție a transportoarelor blindate pentru trupe Piranha V

Potrivit unui comunicat al MApN, discuțiile s-au axat pe analiza modului în care se derulează contractul de achiziție a transportoarelor blindate pentru trupe 8×8 Piranha V și derivate, fabricate în România.

Ministrul Apărării a subliniat importanța cooperării cu industria națională de apărare pentru dezvoltarea capacităților de productie din țara noastră și asigurarea suportului logistic necesar tehnicii militare aflate în dotarea Armatei României.

„Colaborarea este esențială și pentru valorificarea oportunităților de integrare a industriei românești în inițiativele europene de consolidare a bazei industriale și tehnologice de apărare, inclusiv prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene”, a spus Radu Miruță.

Potrivit reprezentanților ministerului, întâlnirea s-a înscris în seria consultărilor periodice pe care conducerea MApN le are cu reprezentanții industriei de apărare și ai companiilor implicate în programele majore de înzestrare ale Armatei României.