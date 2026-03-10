Prima pagină » Social » Doi pacienți cu arsuri, transportați la Bruxelles cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române

Doi pacienți cu arsuri, transportați la Bruxelles cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a decolat marți de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni pentru a transporta doi pacienți cu arsuri grave la Bruxelles, în Belgia. Misiunea a fost efectuată la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, anunță un comunicat al MApN.
Doi pacienți cu arsuri, transportați la Bruxelles cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române
Sursa foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
10 mart. 2026, 12:19, Social

Potrivit comunicatului Ministerului Apărării Naționale, aeronava C-27J Spartan, configurată pentru misiuni medicale, a decolat în dimineața zilei de 10 martie din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni.

Avionul a transportat doi pacienți cu arsuri și un aparținător pe ruta Otopeni – Bruxelles – Otopeni, în cadrul unei misiuni umanitare organizate la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Pacienții urmează să primească tratament într-o unitate medicală specializată din Belgia.

Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului au fost asigurate de o echipă medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București și de specialiști ai Forțelor Aeriene Române, mai arată comunicatul.

Astfel de misiuni sunt realizate periodic de Forțele Aeriene Române atunci când pacienți în stare gravă trebuie transferați rapid către spitale din alte state europene care dispun de centre specializate. În cazul pacienților cu arsuri severe, tratamentul necesită adesea îngrijire în centre dedicate, iar România are un număr limitat de locuri în astfel de unități.

Aeronavele militare configurate pentru evacuare medicală permit transportul în condiții de siguranță al pacienților, fiind echipate pentru intervenții medicale pe durata zborului.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Ciorbă de potroace de post. Rețeta celebrului Bărbosu
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor