Doi pacienți cu arsuri, transportați la Bruxelles cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române

Potrivit comunicatului Ministerului Apărării Naționale, aeronava C-27J Spartan, configurată pentru misiuni medicale, a decolat în dimineața zilei de 10 martie din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni.

Avionul a transportat doi pacienți cu arsuri și un aparținător pe ruta Otopeni – Bruxelles – Otopeni, în cadrul unei misiuni umanitare organizate la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Pacienții urmează să primească tratament într-o unitate medicală specializată din Belgia.

Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului au fost asigurate de o echipă medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București și de specialiști ai Forțelor Aeriene Române, mai arată comunicatul.

Astfel de misiuni sunt realizate periodic de Forțele Aeriene Române atunci când pacienți în stare gravă trebuie transferați rapid către spitale din alte state europene care dispun de centre specializate. În cazul pacienților cu arsuri severe, tratamentul necesită adesea îngrijire în centre dedicate, iar România are un număr limitat de locuri în astfel de unități.

Aeronavele militare configurate pentru evacuare medicală permit transportul în condiții de siguranță al pacienților, fiind echipate pentru intervenții medicale pe durata zborului.