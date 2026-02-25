Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentarii Coaliției. Discuții despre banii pierduți din PNRR

Ilie Bolojan a discutat cu europarlamentari români din partidele aflate la guvernare despre întâlnirile pe care le va avea joi, la Bruxelles, cu înalți oficiali europeni.

Șeful Executivului a prezentat principalele teme de pe agendă, între care recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților.

Pe lista subiectelor s-au aflat Programul SAFE, situația fiscal-bugetară a României și măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

Premierul a adus în discuție și cele două ordonanțe de urgență adoptate de Guvern, care vizează relansarea economică și reforma în administrație.

La întâlnire au participat Vasile Dâncu, Vlad Voiculescu, Daniel Buda, Maria Grapini, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Virgil Popescu, Dragoș Benea, Adina Vălean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Iuliu Winkler.