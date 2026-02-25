Buzoianu: Romsilva, „la un pas” de reorganizare. Coaliția susține acest acord

„Suntem la un pas de a adopta hotărârea de guvern privind reorganizarea. Această reorganizare, așa cum există astăzi o înțelegere între toate partidele din coaliție, va presupune trecerea la 19 direcții regionale. De la 41 de direcții la 19 direcții”, a afirmat ministrul, miercuri seara, la Digi24.

Hotărârea va introduce criterii de performanță și concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

„Asta înseamnă că directorii direcțiilor silvice regionale vor da concurs. Cine va fi câștigător va semna un contract de muncă. Atenție, un contract de mandat. Și este foarte diferit și important, pentru că contractul de mandat se poate prelungi până la maximum 5 ani. Și, dacă mai poate să obțină încă o dată postul la concurs, nu mai poate avea încă 5 ani”, a explicat Buzoianu.

Ministrul a criticat situația actuală din instituție.

„Noi, astăzi, avem directori silvici care sunt de 20-30 de ani în direcții silvice, pe contract de muncă, și au rămas așa, pe termen nedeterminat, fără să facă absolut nimic. Sau, poate mai rău, întorcând ochii la ilegalități și la tăierile ilegale. Deci, vor fi concursuri, în urma concursului se vor semna contracte de mandat, iar contractele respective vor avea criterii de performanță atașate. În fiecare an se va analiza criteriul de performanță, îndeplinirea lui. Dacă nu se îndeplinesc criteriile de performanță, nu vor mai putea să o continue”

Întrebată dacă există un acord politic pentru reformă, Buzoianu a răspuns: „Da, există în acest moment. Toate partidele au zis că susțin acest acord”.

Ea a susținut că depolitizarea instituției este unul dintre obiectivele centrale ale reorganizării. „Este o instituție profund politizată. Asta nu cred că poate să nege absolut nimeni. Motiv pentru care vrem să dăm concurs pentru absolut toate direcțiile silvice care vor fi nou înființate, cele 19 direcții. Vrem un T0 de la care să se poată face, în sfârșit, un fel de curățenie în această instituție”, a declarat ministrul Mediului.