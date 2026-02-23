Prima pagină » Politic » Diana Buzoianu, chemată de PSD la „Ora Guvernului” în legătură cu acumularea Mihăileni. Buzoianu nu va participa

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost invitată luni, la „Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaților, de către PSD. Buzoianu nu poate participa, însă, iar Ministerul Mediului a solicitat ca dezbaterea să fie reprogramată pentru lunea viitoare, 2 martie.
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost invitată luni, în plenul Camerei Deputaților, la „Ora Guvernului”, de către social-democrați. Tema dezbaterii este „Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investițiilor strategice ale statului – cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara”.

Buzoianu era așteptată la ora 16:00, însă ea nu va putea participa. Ministerul Mediului a solicitat reprogramarea acestei dezbateri pentru lunea viitoare, pe 2 martie.

„Vă aducem la cunoștință faptul că doamna Diana-Anda BUZOIANU, ministra mediului, apelor și pădurilor nu va putea participa ta reuniunea parlamentară „Ora Guvernului”, programată pentru astăzi, 23.02.2026, ora 16:00. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a analiza posibilitatea reprogramării participării (sale – n.r.) la „Ora Guvernului” pentru data de 02.03.2026, ora 16:00”, se arată în solicitarea transmisă de Ministerul Mediului către Camera Deputaților.

Anterior în cursul zilei, senatorul USR, Ștefan Pălărie, a anunțat că Diana Buzoianu nu va fi prezentă la „Ora Guvernului”.

„Doamna Diana Buzoianu, din ce cunosc, este implicată acum în niște proiecte de adaptare de legislație. O să vină săptămâna viitoare”, a spus senatorul USR. 

Prezența ministrei Diana Buzoianu la „Ora Guvernului” a fost cerută de către PSD pentru prezentarea unor teme de interes major pentru viața economică, socială, precum și pentru securitatea energetică și interesele strategice ale României: „Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului român – cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.

