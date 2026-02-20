Diana Buzoianu anunță reguli noi pentru iazurile piscicole: „Ceea ce e pe hârtie nu corespunde cu realitatea din teren”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit vineri, într-o conferință de presă, despre situația iazurilor piscicole din România și despre practica folosită ca paravan pentru exploatarea agregatelor minerale.

Potrivit acesteia, controalele recente arată că sunt diferențe foarte mari între datele oficiale și realitatea din teren, iar efectele ajung să fie resimțite, în final, de comunități.

Diana Buzoianu a declarat că există un volum uriaș de agregate extrase în baza autorizațiilor pentru iazuri piscicole.

„Atenție, noi în ultimii 10 zile vorbim oficial de 230 de milioane de metri cub de agregate extrase prin iazuri piscicole. Dar, în realitate, la controalele care au fost realizate de către autoritățile de mediu în zonele respective, a reieșit foarte clar că, de fapt, această cantitate era mult peste în realitate. Deci se exploata cu depășirea perimetrelor care erau date pentru avizele respective”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a explicat că, în multe cazuri, exploatările nu sunt urmate de amenajarea reală a unui iaz piscicol, iar terenurile rămân abandonate ani la rând.

„Ce se întâmplă cu aceste gropi care, de cele mai multe ori, sunt abandonate cu totul ani de zile mai târziu? Fie rămân niște cratere cu apă, care pun după aia în pericol”, a spus ministra.

Riscurile nu sunt doar teoretice. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit și despre cazurile grave petrecute în ultimii ani.

„Am avut deja cazuri în care, în ultimii ani de zile, oamenii au murit înotând în astfel de iazuri care nu erau realizate conform legislației. Avem în momentul de față inclusiv situația unor astfel de iazuri în care s-a îngropat ulterior o cantitate semnificativă de deșeuri și apoi s-a acoperit cu pământ. Au fost găsite astfel de cazuri în practică și au fost date amenzi”, a precizat ea.

„Avem inclusiv situația unor animale sălbatice sau domestice care sunt pierdute în astfel de perimetre abandonate. Apoi, aceste locuri ajung să fie folosite pentru depozitări ilegale de deșeuri, iar toate acestea reprezintă un cost pe comunitate. De fapt, ceea ce numim noi astăzi dezvoltare, în multe cazuri, ajunge să fie un transfer de costuri de la constructor către comunitate”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea a mai declarat că există și constructori care respectă legea, însă procentul este destul de redus: „Sunt foarte mulți constructori de bună credință, dar aceste iazuri, o parte dintre ele, puține, aproximativ 10%, au fost închise cu îndeplinirea tuturor condițiilor pentru a fi declarate iazuri piscicole”, a spus ministra.

Măsurile impuse de Ministerul Mediului

În ceea ce privește măsurile care urmează, Diana Buzoianu a anunțat că vor fi modificări legislative pentru a limita prelungirea autorizațiilor pe perioade foarte lungi.

„Vrem să modificăm legislația ca să nu se mai poată prelungi ani de zile, cum se întâmplă astăzi, aceste cratere să aibă autorizații și peste 10 ani. Avem sute de autorizații date din 2015 care sunt folosite în continuare pentru exploatarea balastului, fără să fie creat în acea zonă un iaz piscicol, așa cum s-a prevăzut inițial. Vom limita termenul pentru prelungirea acestor autorizații”, a explicat ea.

Un alt punct esențial, a mai spus Buzoianu, este creșterea garanțiilor financiare pe care operatorii trebuie să le depună la începutul proiectului. În prezent, spune ministra, aceste sume sunt mult prea mici: „Astăzi, garanțiile sunt de ordinul a 10.000-20.000 de lei. Sunt foarte mici și, în general, mult sub ceea ce ar trebui alocat pentru a readuce terenul într-o situație corectă din punct de vedere al legislației de mediu. Suntem în discuții cu ANRM pentru a crește această garanție, pentru a modifica ordinul comun și pentru a stabili clar cine poate decide executarea ei. În ultimii ani, această garanție, așa mică cum a fost, a fost foarte rar executată”.

„Autoritățile de control pot merge pe teren, pot vedea când este nevoie de executarea acestor garanții și pot juca un rol decisiv în readucerea zonei la condiții normale dacă legislația a fost încălcată”, a spus ea.

Potrivit datelor existente, peste 60-70% din agregatele minerale exploatate în prezent provin din iazuri piscicole, nu din balastierele clasice.

„Toate aceste măsuri trebuie să ducă la evitarea unui fenomen cunoscut în teritoriu, și anume că iazurile piscicole, care pe hârtie sunt iazuri piscicole, ajung să fie în realitate cratere care pun comunitățile în pericol. Este legitim ca constructorii să aibă acces la agregate minerale, la pietriș, dar aceste lucruri trebuie făcute corect, fără paravane legislative care să ne pună pe toți în pericol”, a spus ministra Mediului.